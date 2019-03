Uomini e Donne Trono Over: Roberta Di Padua replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua al Trono Over è stata spesso chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per parlare dei suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. La sua frequentazione con il cavaliere, iniziata con i migliori propositi, non è finita nel migliore dei modi, e questo ha profondamente turbato la donna. Delle sensazioni contrastanti che ha provato nei confronti dell’uomo la stessa ne ha più volte parlato in trasmissione, scatenando a volte polemiche che sono finite col coinvolgere anche gli altri protagonisti del parterre di Uomini e Donne (sia maschile che femminile). Tra tutti, sicuramente, Ida Platano è stata una di quelle più tirate in causa in queste occasioni. La sua precedente relazione con Riccardo e i sentimenti che la stessa ha detto di provare ancora nei suoi confronti sono stati tra i principali motivi di discussione tra Riccardo e Roberta. Una cosa simile, per esempio, è accaduta durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne.

Roberta, dopo aver litigato con Riccardo, seccata dal comportamento di quest’ultimo (che aveva invitato a ballare Ida e non lei), ha perso la pazienza e, andando incontro al cavaliere, gli ha tirato uno schiaffo che ha spiazzato tutti. Inutile dire che il suo gesto, soprattutto sul web, è stato profondamente criticato dal pubblico della trasmissione. Su Twitter diversi sono stati gli utenti che l’hanno condannata, e lo stesso è successo sugli altri social. Ai più critici, allora, Roberta ha deciso di rispondere a suo modo. La dama, dopo aver spiegato i motivi del suo gesto a Uomini e Donne Magazine, poche ore fa ha rotto il silenzio. Su Instagram, in una stories pubblicata sul suo profilo personale, la Di Padua ha scritto: “Non rispondo a certe provocazioni, non cado in certe trappole. Il tempo risponderà per me”.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Ida lascia il programma

Ida Platano, dopo l’ennesimo confronto con Riccardo, pare abbia deciso di non prendere più parte a Uomini e Donne. La dama ha dichiarato di essere ancora innamorata di Riccardo. Per lei, dunque, non ha più senso rimanere nel programma, perché non è interessata a conoscere altre persone e, sopratutto, perché vedere il suo ex che frequenta altre donne la fa oggi molto soffrire.