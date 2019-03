Trono Over, Roberta: motivo dello schiaffo a Riccardo e retroscena su Ida

Trono Over, Roberta Di Padua dopo lo schiaffo a Riccardo: retroscena su Guarnieri e Ida

Lo schiaffo che Roberta ha dato a Riccardo nello studio del Trono Over ha lasciato tutti a bocca aperta. La dama del parterre femminile ha infatti agito di grande impulsività di fronte alle parole dell’uomo. In ogni caso, sono tanti i fan della trasmissione che hanno approvato tale e forte gesto. Ricordiamo che lei è andata da lui a Taranto nonostante Guarnieri le avesse già detto di non provare i suoi stessi sentimenti. Oggi, la diretta interessata è tornata a parlare della frequentazione con il cavaliere a Uomini e Donne magazine. La Di Padua ha anche fatto alcune importanti rivelazioni sulla storia tra Riccardo e Ida Platano.

Roberta Di Padua sembra si sia invaghita, non poco, di Riccardo, eppure lui non pare ricambiare il sentimento. La donna ha rivelato di non stare molto bene in questo periodo e di iniziare a credere che in studio l’omo sia stato un po’ finto. “Nel tempo che abbiamo passato insieme io e lui da soli mi è parso sempre vero ma in trasmissione è stato fasullo, soprattutto quando ha ballato con Ida perché so per certo che non ha più alcun interesse per lei e quindi il suo è stato solo un gesto per fare show, per prendersi un applauso.”Anche durante i giorni trascorsi a casa di lui, la dama dice di aver visto in Guarnieri dei strani movimenti social.

Uomini e Donne, Roberta contro Riccardo: caos al Trono Over

Roberta racconta di una storia che Riccardo avrebbe pubblicato sui social con in sottofondo la canzone sua e di Ida. “Cosa che io non ho preso molto bene, ma quando gli ho chiesto delle spiegazioni sul suo comportamento, mi ha detto che lo aveva fatto solo per creare confusione nei follower che infatti lo hanno iniziato a riempire di messaggi.” Al momento, la donna è anche convinta che non sia fattibile il ritorno di fiamma, soprattutto dopo il ballo che lui ha deciso di fare con la Platano.