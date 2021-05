Uomini e Donne, Roberta si sfoga: “Riccardo mi ha punita, fissato con Ida”

Roberta Di Padua torna a parlare di quanto accaduto con Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e Donne. Attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma, l’ex dama smentisce nuovamente il racconto fatto dall’ex cavaliere di Taranto e cita anche Ida Platano. La Di Padua ammette di non riuscire ancora a essere lucida, in quanto sta vivendo delle emozioni e dei pensieri contrastanti. Sicuramente si sente ferita, in quanto non si aspettata tanta ostilità da parte di Riccardo. Le sue parole le sono sembrate come una “vendetta finale”.

Per quanto riguarda la questione di Armando Incarnato crede che Riccardo abbia capito male. Il Guarnieri ha confessato che Roberta gli aveva fatto sapere che il cavaliere napoletano le aveva parlato male della redazione. La Di Padua ribadisce di non aver detto una cosa del genere a Riccardo. L’unica cosa che gli ha rivelato è che Armando le aveva confidato di essere stanco dei continui attacchi che riceve in studio. A detta sua, non è vero che Riccardo sarebbe voluto uscire prima da Uomini e Donne. Inoltre, ci tiene a precisare che se avesse voluto allungare il brodo avrebbe avuto un altro tipo di comportamento.

Fa notare che per lei erano scesi diversi ragazzi, che però ha mandato via, in quanto voleva solo Riccardo. Se avesse voluto davvero rimandare la scelta, come il Guarnieri ha annunciato in studio, avrebbe accettato altri corteggiatori. Secondo Roberta, a smentire il racconto di Riccardo sarebbero le tempistiche. La “punizione” nei suoi confronti, sempre a detta sua, sarebbe arrivata perché si sarebbe sentito colpito dal vivo quando ha fatto sapere che, a tre giorni dalla scelta, parlava ancora di Ida Platano e del suo ritorno nel programma.

Pare che Riccardo non abbia accettato il fatto che Roberta abbia svelato in studio che seguiva la sua ex con il suo profilo Instagram. “Penso mi abbia punita per queste ammissioni“, dichiara la Di Padua. L’ex dama è convinta che la confessione di Ida, la quale aveva ammesso che non prova più nulla nei suoi confronti, abbia avuto qualche effetto su Riccardo. Non crede che la Platano abbia qualcosa di irrisolto nei confronti del Guarnieri. E qui fa anche riferimento alla famosa scena tagliata nel corso della puntata in cui sono stati ospiti in studio.

“Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia ‘fissato’ con Ida e che le porti ancora rancore”

Non vuole comunque pensare che il Guarnieri sia ancora innamorato della ex fidanzata, in quanto questo vorrebbe dire che le ha mentito per mesi. Roberta, in questa nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, parla anche dell’astio che c’è tra Riccardo e Armando, che a detta sua sarebbe nato quando il secondo baciò Ida. Detto ciò, dichiara di non aver più sentito Riccardo, perché le ha fatto troppo male.

Prova ancora un sentimento forte nei suoi confronti e crede che, se l’ultimo confronto fosse andato in modo diverso, sarebbero in un’altra situazione. Oltre i sentimenti, c’è delusione e non si fida più di Riccardo. Pertanto, a oggi sarebbe per lei molto difficile ricostruire la loro storia.