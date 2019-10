Uomini e Donne Riccardo si spoglia, reazione inattesa: “Squallido, effeminato”

Riccardo Guarnieri si spoglia a Uomini e Donne: Anahi Ricca lo boccia ma il risultato è super

Riccardo Guarnieri si è spogliato a Uomini e Donne e lo ha fatto con una disinvoltura che a tratti non riusciva a nascondere l’imbarazzo che provava per ciò che stava facendo. Risultato: promosso a pieni voti, anche se Anahi Ricca, la divertente stilista della trasmissione di Canale 5, ne ha bocciato sin da subito l’outfit (la mascherina scelta da Guarnieri, ha commentato alla fine, sembrava volesse ricordare qualcosa alla “50 sfumature”…). Il parterre femminile è rimasto estasiato dalla bellezza del Cavaliere sebbene non tutte le Dame abbiano apprezzato la scelta di sfilare in mutande e la coreografia che ha fatto.

Uomini e Donne, Riccardo contestato: parole dure contro il Cavaliere per la sfilata

“Molto squallido”, ha commentato una delle protagoniste, a cui hanno fatto seguito altre considerazioni che avrebbero potuto risparmiarsi: “Facile mettere fuori il pettorale… si sta parlando di fascino!”, questo un altro commento, a cui se n’è aggiunto un altro – “Troppo effeminato” – che ha fatto scattare Guarnieri che però ha preferito non andare oltre e rimandare alle puntate successive le eventuali discussioni. Forse. Trovate una parte della sfilata di Riccardo nel video pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale della trasmissione:

Le ultime news su Riccardo e Ida: quale futuro per l’ex coppia?

Continua a far discutere intanto la storia tra Riccardo e Ida dopo le polemiche scatenate ieri dalla lettera che lui ha letto a lei per riconquistarla: il pubblico infatti già sa cosa succederà tra non molte puntate e ha reagito malissimo al modo in cui Ida ha affrontato la dichiarazione di Guarnieri. Non sappiamo se nelle prossime messe in onda la loro storia prenderà pieghe diverse ma i dubbi sono tanti, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Ida sulla fine del proprio sentimento.