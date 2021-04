Uomini e Donne, Riccardo e Roberta in crisi? Loro rispondono così

Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di una possibile crisi fra i due volti del Trono Over, ma in realtà non si sono lasciati: la verità

Riccardo e Roberta di Uomini e Donne non si sono lasciati. Negli ultimi giorni, complice il loro silenzio sui social, in tanti hanno pensato a una possibile crisi tra i due del Trono Over. Peggio ancora c’è stato anche chi ha dato per finita la loro storia. Nulla di più sbagliato: i due sono riapparsi oggi insieme, felici e sorridenti. Fino a oggi hanno taciuto, non hanno commentato le voci che li volevano già divisi dopo essersi praticamente scelti nello studio di Maria De Filippi. Magari hanno aspettato di ricongiungersi fisicamente prima di smentire i gossip.

Roberta e Riccardo oggi sono insieme, infatti. Lei ha pubblicato una storia su Instagram in cui sono al supermercato insieme. Dopo un po’ di tempo, tornati a casa, a pubblicare altri video è stato Riccardo Guarnieri. Erano insieme in realtà nel video e hanno di fatto ironizzato sulle voci di rottura che li hanno visti protagonisti. “Corrono voci che dicono che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe, eh?”, ha detto Riccardo alla sua fidanzata giocando con lei. E Roberta è stata al gioco rispondendo che le piacerebbe assai, invece lo deve ancora sopportare.

I due hanno continuato a ridere e scherzare su queste voci false: Riccardo ha fatto presente a Roberta che un altro come lui è difficile trovarlo. Poi con un bicchiere in mano hanno smentito una volta e per tutte di essersi lasciati, come circolato in questi giorni. “Per queste voci che girano noi brindiamo”, ha detto lui. Insomma, non ci sono dubbi: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne e sembrano sempre più complici.

Roberta aveva altro da dire, in realtà. Un messaggio diretto tutta Italia, ha specificato: “Ho il ciclo. A buon intenditor poche parole”. Le poche parole però, quelle esplicite e chiare, le ha aggiunte Riccardo facendo eco alla sua fidanzata. Quindi ha detto che Roberta Di Padua non è incinta. I due insomma hanno smentito di essere in crisi e di essersi lasciati, ma è ancora presto per un bebè. Le premesse sembrano essere quelle buone, dopo due mesi insieme Riccardo e Roberta sono fidanzati e hanno trovato il giusto equilibrio per resistere nella vita reale.

Forse le voci di crisi sono state rafforzate dal ritorno di Ida a Uomini e Donne, avvenuto a sorpresa nelle ultime puntate. Evidentemente qualcuno ha immaginato l’ennesimo colpo di scena e che si riproponesse il triangolo amoroso tra Riccardo, Roberta e Ida. E invece no, non succederà.