Trono Over, Riccardo e Roberta al capolinea: il retroscena, c’entra Ida?

Colpo di scena al Trono Over di Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sarebbero già lasciati. I due avevano annunciato di volersi vivere, frequentare, conoscere poco più di un mese fa. E a quanto pare una quarantina di giorni circa sono bastati e avanzati (negli studi del dating show di Canale Cinque si erano promessi amore il 9 marzo scorso). A far pensare che si sia consumata la rottura ci sono diversi indizi provenienti dai profili social della dama e del cavaliere.

Dediche zuccherose, Stories condivise, foto romantiche: tutto tace. Ma c’è dell’altro, una sorta di prova del nove che certificherebbe che qualcosa si è rotto, frantumato: guardando il profilo Instagram di Roberta si nota che sono misteriosamente scomparse tutte le fotografie che aveva pubblicato assieme a Riccardo. Cosa sarà mai accaduto? Perché La Di Padua ha fatto piazza pulita delle istantanee con Guarnieri? Non è una novità e tanto meno un mistero che, spesso e volentieri, chi fa sparire gli scatti della propria dolce metà dai social è perché ha troncato la relazione.

L’addio – laddove dovesse trovare conferma – non farebbe altro che corroborare ancor più la tesi di coloro che hanno più volte nutrito scetticismo sulla dama Roberta e sul cavaliere Riccardo. Tanti infatti sono coloro che hanno pensato e creduto che in realtà la coppia non stesse facendo sul serio, ma che stesse soltanto sfruttando il ritorno mediatico offerto dalla relazione. Della questione se ne è parlato molto, sia nello studio di Uomini e Donne sia sui social, sui profili degli appassionati del programma condotto da Maria De Filippi.

A proposito di gossip, retroscena, spifferi e sussurri relativi al Trono Over di Uomini e Donne: di recente, nella trasmissione è tornata Ida Platano, vale a dire l’ex di Riccardo; è una coincidenza che nel momento in cui la dama bresciana è ri-planata in studio Riccardo si sarebbe lasciato con Roberta? Secondo alcuni no, non sarebbe affatto una coincidenza. E sono già diversi quelli che scommettono che Guarnieri tornerà a corteggiare Ida.