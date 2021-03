Uomini e Donne, Roberta e Riccardo fanno sul serio: l’importante gesto

Riccardo e Roberta dopo Uomini e Donne sono sempre più felici. La coppia ieri ha festeggiato un mese di fidanzamento e le cose non potrebbero andare meglio di così. Lasciare insieme il programma è stata la scelta giusta: lontano da incertezze e insicurezze hanno trovato il loro equilibrio. Riccardo Guernieri e Roberta Di Padua si sono finalmente trovati, qualcuno direbbe dopo essersi a lungo cercati. Tra loro c’è stata una frequentazione già l’anno scorso, ma il Cavaliere era ancora coinvolto sentimentalmente con Ida Platano e non si era lasciato andare fino in fondo con Roberta. Ma alla fine proprio lei si sta rivelando quella giusta per lui.

In questa stagione di Uomini e Donne si sono ritrovati, sono ripartiti da zero e sono riusciti a costruire un rapporto importante. Le incomprensioni non sono mancate, ma pare che fuori da Uomini e Donne vada meglio. I due si sono dichiarati innamorati prima di lasciare lo studio e in quello studio non sono più tornati. Un segnale del fatto che tutto procede a gonfie vele lontano dalle telecamere. A un mese di distanza da quel giorno, Roberta Di Padua è stata intervistata dal settimanale Nuovo e ha raccontato come procede la loro relazione. Non ha nascosto che da parte sua c’è sempre stato un sentimento verso Riccardo, anche quando lui era preso da Ida.

Poi hanno deciso di riprovarci, e hanno fatto bene. Ora va meglio rispetto ai primi mesi di frequentazione. Secondo Roberta ci sono state difficoltà all’inizio perché Riccardo ha sofferto molto per la sua precedente relazione “Era un uomo a pezzi, svuotato”, ha raccontato. Oggi sorridono insieme su Instagram, passano romantici weekend insieme e si innamorano giorno dopo giorno, sempre un po’ di più. Hanno progetti per il futuro? A questa domanda Roberta ha risposto spiegando che per ora sono concentrati a viversi nella quotidianità. Ma c’è stato un gesto molto importante: “Ho già fatto conoscere Riccardo a mio figlio Pasquale Alex tramite una videochiamata”.

Non si parla ancora di convivenza quindi, ma aver presentato Riccardo a suo figlio fa capire che i due fanno sul serio. L’ex Dama ha proseguito raccontando che Riccardo è molto bravo con i bambini, cosa che lui dimostra anche sui suoi canali social col nipote. Con il figlio di Roberta è riuscito a trovare un giusto approccio parlando di calcio e di Play Station. “Se io sono felice, mio figlio sarà felice per me”, ha chiosato Roberta.