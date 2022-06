Uomini e Donne, Riccardo ha già dimenticato Ida? “In vacanza a Napoli…”

Per Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo Uomini e Donne non è arrivata la svolta sperata dai loro fan. Ci sono ancora dei telespettatori che sperano di poterli rivedere formare una coppia, ma sembra che per il momento sia impossibile. Dopo la sfuriata di lei nello studio di Canale 5, non ci sarebbero stati più contatti tra loro. Addirittura ora si parla di una nuova storia d’amore per il cavaliere tarantino, che potrebbe aver già voltato pagina. A lanciare tale indiscrezione ci pensa Amedeo Venza.

L’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram condivide alcune immagini che riprendono le Stories di una ragazza, che sembrerebbe essere in compagnia di Riccardo a Napoli. In realtà, tale segnalazione riprende quella di qualche settimana fa. Il Guarnieri era stato beccato in compagnia di una ragazza mora a Bari. I fan più attenti pare siano riusciti a scovare questa donna. Ovviamente, va precisato che si tratta di un’indiscrezione e, dunque, per il momento nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Riccardo dopo UeD ritrova così l’amore? Pare che attualmente si trovi “in vacanza a Napoli” in compagnia di questa bella ragazza mora. Venza condivide anche la foto di questa donna, le cui Stories sembrerebbero riprendere il volto del Guarnieri, attraverso una parete di vetro del Grand Hotel Parker’s. In realtà, non si vede in modo chiaro e preciso il cavaliere tarantino. Pertanto, resta comunque un’indiscrezione per il momento.

Per scoprire il volto della presunta nuova fiamma di Riccardo, dovreste recarvi a guardare le ultime Stories di Amedeo Venza. Ora è necessario attendere delle conferme o delle smentite da parte dei diretti interessati. Nel frattempo, Ida Platano sembra stia cercando di superare quanto accaduto con Riccardo nel dating show di Maria De Filippi.

Il cavaliere pugliese ha fatto ritorno nel programma qualche mese fa e, a detta di molti, con il suo modo di fare avrebbe appositamente illuso Ida su un loro possibile ritorno di fiamma. Sono anche andati a cena insieme, ma questo non è bastato per avere la riconciliazione. Anzi, hanno poi dato vita a un vero e proprio show al centro studio, con la Platano fuori di sé.

Questo acceso litigio ha confermato che per Ida e Riccardo non c’è un punto d’incontro. E, intanto, la parrucchiera bresciana combatte contro gli haters. Solo qualche giorno fa ha condiviso alcuni messaggi davvero poco carini ricevuti da un profilo fake. Anche oggi, la Platano si ritrova a dover pubblicare screenshot di altri commenti che arrivato da un altro account.