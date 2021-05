Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: arriva un attacco di Ursula Bennardo

La storia di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne sta facendo particolarmente discutere in questi giorni. I due sono al centro delle polemiche, a causa di alcune dichiarazioni fatte dall’ex cavaliere di Taranto. Ma nei giorni scorsi a intervenire su quanto accaduto nel corso della puntata di venerdì ci ha pensato Ursula Bennardo. Quest’ultima, sabato, ha rivelato di aver visto in ritardo l’ultimo appuntamento della settimana. Per chi non ricordasse, venerdì è andato in onda il confronto tra Riccardo e Roberta, che hanno dimostrato di essere vicini alla rottura. Tutti i presenti in studio si sono schierati contro il Guarnieri e Ursula ha deciso di dire la sua.

La Bennardo, ormai da qualche tempo, ha instaurato un rapporto di amicizia con Riccardo, insieme al suo compagno Sossio Aruta. Tra i due ex cavalieri è arrivata la pace, dopo mesi trascorsi a litigare nello studio di Canale 5. In questo suo intervento, Ursula sembra scagliarsi contro Roberta. L’ex dama ha fatto notare che non esistono coppie che non abbiano problemi caratteriali e abitudini diverse, soprattutto i primi anni.

“Ma la differenza tra scegliere qualcuno da avere a fianco e l’essere innamorati è abissale!!!”

Detto ciò, ci ha tenuto a fare una sua considerazione sulle prime fasi di una relazione, per poi concludere con un chiaro attacco nei confronti della Di Padua.

“È più facile dare colpe agli altri e convincersi e convincere che non poteva andare piuttosto che ammettere di non essere innamorati”

Ursula ha concluso questo lungo messaggio sulle sue Stories di Instagram, inserendo il tag di Riccardo Guarnieri e due emoticon in suo sostegno. Dunque, sembra proprio che la compagna di Sossio sia certa del fatto Roberta abbia preferito far passare Riccardo per “il cattivo” della situazione, pur di non rivelare la verità. Va segnalato che, quando la Bennardo ha condiviso questo intervento, ancora non era stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di ieri, domenica 9 maggio 2021, in studio Riccardo ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato un po’ tutti senza parole!

L’ex cavaliere di Taranto ha scoperto gli altarini su una parte della sua relazione con Roberta, parlando di followers e visibilità. Non solo, ha anche rivelato un episodio scottante riguardante Ida Platano. Riccardo, sebbene sia spesso attaccato in studio, è stato creduto da tutti i presenti! Non solo, il Guarnieri ha sfiorato la rissa con Armando Incarnato. I due hanno dato vita, infatti, a una lite abbastanza forte.