Uomini e Donne, inferno registrazioni: “Problema personale di Tina”, le news

Registrazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi confessa “inferno”: problemi con i troni “anche per Tina”

Maria De Filippi ha tenuto una conferenza stampa su Amici 19, il cui Serale partirà a breve, e ovviamente non poteva che parlare anche del caos che ha recentemente coinvolto le registrazioni di Uomini e Donne. La conduttrice si è mostrata come al solito molto tranquilla ma ha spiegato che è stato difficile gestire tutto negli ultimi tempi: “Anche per un problema personale di Tina – queste le parole di Maria – le registrazioni di Uomini e Donne sono state un inferno”. Ad ogni modo le cose sembrano essersi risolte, almeno in termini logistici.

Uomini e Donne anticipazioni, quando saranno registrate le prossime puntate

Se vi state interrogando sulla data delle prossime registrazioni sappiate che le anticipazioni le abbiamo già grazie al Vicolo delle News: su Instagram infatti le talpe del Web hanno spiegato che il Trono Classico non sarà registrato mentre il Trono Over lo sarà domenica prossima. Per il primo in realtà non ci sono molti problemi, visto che rispetto alle puntate andate in onda le registrazioni sono avanti – e ne succederanno di cose! -; per quanto riguarda il secondo serve invece del materiale perché è probabile che ciò che è stato già registrato si esaurirà questa settimana. E anche in questo caso si tratta di anticipazioni infuocate!

Le ultime news su Uomini e Donne e la bufala sulla sospensione del Trono Classico

Vi ricordiamo infine che le ultime news su Uomini e Donne sono quelle pubblicate dai canali ufficiali e che tutto ciò che riguarda la sospensione del Trono Classico corrisponde in realtà a una bufala clamorosa. Occhio a ciò che leggete, e per notizie così importati tenete sempre d’occhio i profili social delle trasmissioni o siti e blog affidabili!