Trono Classico Gaetano: “In Italia per te”, poi beccato in albergo: è polemica

Gaetano Martelli, al Trono Classico lite con Sara Shaimi: il motivo

Oggi è andato in onda il Trono Classico e abbiamo assistito a una lite tra Sara Shaimi e Gaetano Martelli; qualcuno di voi si starà chiedendo dove sia il problema, visto che a Uomini e Donne di liti ce ne sono continuamente, ma forse vi sfugge che Gaetano è stato protagonista delle ultime anticipazioni per un motivo molto particolare. Oggi il ragazzo ha chiesto a Sara di non indicarlo col termine “questo” e di portargli rispetto, e lei ha lamentato da parte sua una certa falsità, nel senso che crede che alcuni suoi atteggiamenti non siano sinceri ma dipendano da ciò che lei desidera. “Io sto in Italia solo per conoscere te – queste le parole di Martelli a un certo punto –. Se pensi questo mi puoi tranquillamente cacciare da qui”. Martelli lavora in Cina ed è venuto a UeD per conoscere la tronista: non ne ha mai fatto mistero e in molti lo hanno subito apprezzato per questo; il punto è che dopo le anticipazioni sul Trono Classico qualcosa è cambiato.

Trono Classico, Gaetano criticato dal pubblico per alcune parole: le accuse

Gaetano infatti è stato beccato da Sara con una ragazza nella sua camera d’albergo, e questo ha fatto innervosire a tal punto la tronista da spingerla a eliminarlo: in tanti lo hanno accusato di essere fidanzato al di fuori e di non essere realmente interessato. Lui ha negato fino alla fine ma Sara non gli ha creduto e ha deciso di mandarlo via. L’ironia che si è scatenata sul Web dopo le anticipazioni, visto che non era mai successo un episodio del genere, non è scemata nel corso delle puntate; anzi oggi proprio dopo le parole “Io sono qui per conoscere te” Twitter si è scatenato, come potete ben vedere da alcuni tweet che abbiamo condiviso qui di seguito:

Ho letto che Gaetano "vivo all'estero e sono qua per te" , verrà beccato da Sara con una ragazza in albergo

Rido fino a domani 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃 #uominiedonne — Mariateresa (@maratere3) February 24, 2020

Ma possiamo saltare tutto e passare direttamente a quando beccano Gaetano con la tipa in stanza? #uominiedonne — dissolta e distorta (@dislocata_) February 24, 2020

Gaetano: “Per me due aspetti sono fondamentali nella vita, il rispetto e la fiducia” Anticipazioni uomini e donne: “Sara troverà una ragazza nella stanza dell’hotel di Gaetano”#uominiedonne pic.twitter.com/J9ZxHOpHa4 — Marco (@Marco83947915) February 24, 2020

Gaetano dopo l’eliminazione da Uomini e Donne: cosa fa l’ex corteggiatore

Siamo andati a dare un’occhiata al profilo di Gaetano, e al momento il ragazzo non sembra essere intervenuto direttamente sulla trasmissione se non con messaggi ambigui: tre giorni fa ad esempio ha scritto in inglese che bisogna “ignorare le persone che pensano di sapere di più di ciò che hai fatto”; potrebbe essere un chiaro riferimento alle accuse piovute durante la registrazione come potrebbe essere un pensiero messo lì tanto per commentare la foto. Ad ogni modo l’eliminazione sembra non aver scalfito la tranquillità di Gaetano che sembra essere sicuro del suo comportamento e della sua integrità.