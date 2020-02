Uomini e Donne anticipazioni, corteggiatore beccato in albergo con una ragazza!

Anticipazioni Uomini e Donne, segnalazione su un corteggiatore di Sara Shaimi: Gaetano nella bufera

Anticipazioni movimentatissime su Uomini e Donne, quelle registrate oggi. Le prendiamo da NewsUeD che parla di una puntata ricchissima di litigi e contrasti per Sara Shaimi. Cos’è successo esattamente? Vi diciamo soltanto questo per iniziare: un corteggiatore della tronista è stato beccato con un’altra ragazza direttamente in albergo! Si è prima partiti da Sonny Di Meo che ha cercato di spiegare come mai è uscito con Giovanna Abate, senza però essere creduto; si è parlato anche del forte interesse che lei sta iniziando a provare per Matteo, e tra questa e la prima parte della puntata è stato dato ampio spazio a Gaetano, il corteggiatore di cui vi abbiam parlato.

Uomini e Donne anticipazioni, Gaetano in albergo con una ragazza: la segnalzione

A Gianni Sperti è arrivata una segnalazione sul corteggiatore che l’opinionista ha subito passato alla redazione: a quanto pare Gaetano era in albergo con una ragazza. Sara andrà proprio sotto l’albergo a controllare e lo chiamerà al telefono: il corteggiatore reagirà spiazzato e all’inizio non vorrà a dire a Sara dove fosse; poi però ha parlato proprio di un albergo e Sara gli ha ovviamente detto che era giù. Gaetano scenderà solo dopo una trentina di minuti, e la tronista, che non ha di certo peli sulla lingua, gli farà presente la segnalazione; il corteggiatore non negherà ma sosterrà che quella di cui parlano è un’amica con cui si è incontrato per lavoro e che il fidanzato si stava facendo un giro in centro mentre loro sbrigavano delle faccende.

UeD, Gaetano beccato: lite epica ed eliminazione

Alla fine Sara chiederà di entrare in camera: una doppia con letto matrimoniale. La tronista ovviamente non crederà al corteggiatore, anche perché a domanda diretta la ragazza risponderà che il ragazzo non è in Italia ma in Cina (lei è cinese). I due inizieranno a litigare, finirà l’esterna e si tornerà in studio con tutti gli occhi puntati su Gaetano che non sarà creduto da nessuno: alle 10 di sabato secondo Sara, Lorenzo Riccardi e Gianni è impossibile che stesse lavorando con un’amica. Non capiamo perché, a dire il vero, ma comunque la tronista deciderà di eliminare il corteggiatore. Inutile dirvi che da queste anticipazioni pare che la puntata di Uomini e Donne sarà imperdibile.