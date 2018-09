Uomini e Donne registrazione, Mara contro Luigi: interviene Lorenzo

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi non corteggia Mara: lei non gli crede, Lorenzo contro la Fasone

Oggi, Venerdì 14 Settembre 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Come la scorsa registrazione, anche oggi non si è potuto fare a meno di parlare di Luigi e Mara. I due si piacciono, ma Mastroianni ha ribadito di essere convinto di non voler corteggiare la Fasone, continuando perciò il suo percorso da tronista. Tutto ciò ha alzato una nuova piccola discussione all’interno dello studio di Maria De Filippi. Nonostante l’ex fidanzato di Sara Affi Fella abbia dichiarato di essere super deciso a conoscere le corteggiatrici arrivate per lui, la tronista siciliana crede che non sia così tanto sicuro di tale scelta.

Di fronte al dibattito, anche gli altri due tronisti hanno deciso di intervenire e dire la propria. Il blog Il Vicolo delle News ci fa sapere che Mara ha chiarito che non sarà mai lei ad andare a corteggiare Luigi poiché non è una donna che corre dietro agli uomini. Nonostante ciò, continua a confermare il suo interesse nei confronti del tronista. Di fronte a tale affermazione, Lorenzo Riccardi non è riuscito a restarsene in silenzio. Il ragazzo di Milano è infatti intervenuto e con la sua pungente ironia ha ricordato alla Fasone di non essere l’unica donna sulla faccia della terra, invitandola perciò a non tirarsela. Anche le talpe del blog News U&D ci regalano una succulenta anticipazione, questa volta su Teresa Langella.

Uomini e Donne, Mara e Luigi: interviene anche Teresa Langella

Anche Teresa Langella ha deciso di intervenire e esporre la sua opinione nei confronti di Luigi e Mara. La tronsita di Napoli crede che Mastroianni non sia rimasta colpito da nessuna delle sue corteggiatrice e di essere interessato solo alla Fasone, ma non a tal punto da lasciare il trono, sedia che piace sempre un po’ di più.