Uomini e Donne registrazione: Giulia furiosa con Giulio, primo bacio per Angela

Anticipazioni Trono Classico, Giulia non porta Giulio in esterna: ecco cosa è successo

Tra Giulia Cavaglia e Giulio Raselli le cose non si mettono affatto bene. Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne di oggi infatti vedono la tronista furiosa contro l’ex giocatore di pallacanestro. Giulia ha deciso di non portare in esterna Giulio perché non le è piaciuto ciò che è successo la volta scorsa. Il corteggiatore, infatti, nella puntata precedente le ha detto di stare zitta e questo non è andato affatto giù alla tronista. Per questo ha deciso di lasciarlo a casa questa settimana. Come se non bastasse, Giulio non ha avuto neanche reazioni dopo non essere stato portato in esterna!

Uomini e Donne registrazione, Giulia colpita dal nuovo corteggiatore Flavio

Per ora Giulia non ha eliminato Giulio, forse anche per merito del suo gesto in settimana. Tuttavia, la tronista si è concentrata su un nuovo corteggiatore. Lui si chiama Flavio e in esterna sono stati molto bene. Come si legge nelle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, la tronista ha provato un forte trasporto verso Flavio, tanto da decidere di organizzare una seconda esterna con lui. Giulia è uscita anche con Manuel e fra loro tutto procede come sempre. E passiamo adesso al trono di Angela Nasti, che ha dato il suo primo bacio… a stampo! Il fortunato non è Luca Daffrè, che in esterna l’ha raggiunta a sorpresa a Napoli e hanno trascorso dei bei momenti insieme.

Uomini e Donne anticipazioni, Angela bacia Fabrizio ed è infastidita da Alessio

Angela ha baciato Fabrizio! In esterna tutto è filato liscio come l’olio, sono stati così bene che lei a fine esterna ha dato un bacio a stampo al corteggiatore. Non è andata bene invece l’esterna con Alessio, in cui la tronista cercava il contatto ma lui si tirava indietro. Questo comportamento ha infastidito Angela, che ha deciso di finire l’esterna prima del tempo. Pare che Davide si sia ufficialmente eliminato. Giulia e Angela hanno avuto anche un durissimo scontro! Tutto è successo dopo l’esterna con Luca, in cui Angela ha detto che secondo lei l’altra avrebbe risentito di averlo perso. Tornati in studio, Giulia si è detta stufa dei continui commenti della collega e di essere stata fin troppo una signora fino a oggi, ma a tutto ciò un limite. Angela non è rimasta in silenzio, ma tutto il pubblico era contro di lei. Vi manca un pezzo per concludere queste anticipazioni sul Trono Classico e sono i dettagli sul trono di Andrea Zelletta, che ha litigato con tutte!