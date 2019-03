Anticipazioni Trono Classico, Andrea Zelletta litiga con tutte: è caos in studio

Uomini e Donne anticipazioni, caos nel trono di Andrea Zelletta: il tronista litiga con tutte

Andrea Zelletta continua a provocare le sue corteggiatrici! Le anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione di oggi, infatti, vedono ancora una volta protagonista la casona. Se la scorsa volta ha portato Natalia, Muriel e Klaudia nello stesso luogo, ma a orari diversi, stavolta non ha portato nessuna delle tre in esterna, ma le ha aspettate appunto in casona. Il tronista ha fatto sapere alle tre corteggiatrici che non aveva intenzione di portarle in esterna, ma di raggiungerlo in casona per eventuali chiarimenti. Natalia non ne ha voluto sapere, Klaudia e Muriel invece hanno deciso di avere un confronto con lui. Andrea e Klaudia hanno discusso parecchio. Lui l’ha accusata di non avere reazioni e di non dimostrare più di tanto, se non a parole. Andrea ha anche detto che oggi inizia ad avere dei dubbi su Klaudia, ma lei ha spiegato di non essere come Natalia, che si alza ed esce dallo studio.

Anticipazioni Trono Classico, Klaudia in lacrime per Andrea che preferisce Muriel

Proprio mentre discutevano Klaudia e Andrea, è arrivata anche Muriel in casona. Klaudia si è arrabbiata ed è andata via, ma poi ci ha ripensato ed è tornata dentro, dicendo ad Andrea di concludere prima il chiarimento con lei e di smettere quindi di parlare con Muriel. Il tronista, però, l’ha spiazzata dicendo che preferiva continuare il discorso con Muriel. Klaudia in lacrime si è sfogata con la redazione e in studio Andrea si è detto molto dispiaciuto del pianto di Klaudia, come spiegano le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News. Il tronista però ha aggiunto di non potersi comportare come non vorrebbe, altrimenti non sarebbe una conoscenza sincera con le ragazze. Con Muriel, invece, il chiarimento è stato tanto forte quanto a lieto fine: c’è stato anche un bacio a stampo dopo aver discusso. Questo finale dell’esterna ha scatenato le critiche di Tina ai danni di Muriel.

Uomini e Donne registrazione, Andrea si rifiuta di vedere Natalia

Ma veniamo alle anticipazioni di Uomini e Donne su Andrea e Giorgia, l’unica ragazza che ha portato in esterna. Sono stati insieme a Milano, ma proprio per questo motivo Natalia ha chiesto di incontrare il tronista sapendo di essere vicini. La redazione ha posto Andrea dinanzi a un bivio: interrompere l’esterna con Giorgia e incontrare Natalia oppure rimanere con Giorgia. Lui ha quindi rifiutato di vedere Natalia e ha continuato l’esterna con Giorgia. Quest’ultima ha timore che il tronista la usi per provocare reazioni nelle altre, inoltre in studio ha avuto uno scontro con Muriel. Al termine del capitolo Andrea Zelletta, Maria ha fatto entrare Natalia e i due hanno litigato senza però arrivare a un punto. Per terminare queste anticipazioni sul tronista, vi segnaliamo gli ultimi aggiornamenti su Federica Francia dopo l’eliminazione…