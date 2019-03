Trono Classico, Federica Francia torna da Andrea? L’ultimo messaggio parla chiaro

Anticipazioni Trono Classico, Federica Francia tornerà a corteggiare Andrea Zelletta?

In molti oggi si chiedono se Federica Francia tornerà a Uomini e Donne da Andrea Zelletta. Ebbene, possiamo darvi non solo anticipazioni del Trono Classico, ma stiamo anche per riportare un messaggio dell’ex corteggiatrice che parla chiaro. Proprio in questa settimana abbiamo visto in onda la puntata con l’eliminazione di Federica. Ha deciso lei di andare via, perché non sentiva più interesse da parte del tronista. Quest’ultimo, però, non ha fatto nulla per trattenerla perché le sensazioni di Federica erano giuste. Andrea ha spiegato di non aver trovato in lei qualcosa di cui invece lui ha bisogno, ovvero un lato caratteriale in grado di tenere alta la sua attenzione.

Uomini e Donne, Federica tornerà da Andrea Zelletta? Le ultime news

Federica tornerà da Andrea? La risposta è no, non ci sono stati risvolti dopo la sua eliminazione. Nelle ultime registrazioni del Trono Classico non ci sono state novità a riguardo. E pensiamo che se Andrea avesse voluto richiamarla lo avrebbe già fatto, lo stesso vale per Federica. Dopo la puntata, inoltre, è arrivato un messaggio sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice che non lascia spazio a dubbi. “A volte non ti viene dato ciò che vuoi, perché per te c’è in programma qualcosa di meglio”, queste le parole di Federica. Insieme al messaggio, una foto scattata nei camerini di Uomini e Donne, quindi il riferimento al percorso concluso nel programma è palese.

Federica Francia non torna a Uomini e Donne: il messaggio parla chiaro

Nel messaggio della ragazza c’è nascosto anche dell’altro. Sembra chiaro, infatti, che il suo interesse per Andrea Zelletta fosse reale: lo si intuisce dalle prime parole, quando parla di ciò che avrebbe voluto e non le è stato dato. Evidentemente, come ha detto lei, il destino ha altro in serbo per lei e le auguriamo di trovarlo, anche senza tornare a Uomini e Donne. O chissà, potremmo rivederla a settembre sul trono… Perché no?