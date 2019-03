Uomini e Donne gossip Giulio Raselli, chiaro segnale per Giulia in un messaggio

Uomini e Donne gossip: il chiaro segnale di Giulio Raselli alla tronista Giulia Cavaglia

Giulio Raselli è il corteggiatore che ha colpito particolarmente la tronista Giulia Cavaglia. Stasera è scattato il gossip di Uomini e Donne sul giovane che abbiamo avuto modo di conoscere meglio nella puntata di oggi. Tra Giulia e Giulio a Uomini e Donne è scattata subito la scintilla: grande chimica fra loro, ma naturalmente la tronista vuole di più. La registrazione andata in onda oggi risale a qualche settimana fa, le cose fra i due sono andate avanti ma non molto bene. Proprio per questo oggi è arrivato il gesto di Giulio verso Giulia, servendosi di Instagram. Tra le sue storie infatti è comparso questo messaggio: “Non dimenticarti dei nostri occhi”. Per comprendere meglio il motivo di queste parole di Giulio, vi spieghiamo cosa succederà nelle prossime puntate.

Uomini e Donne anticipazioni Giulia e Giulio: cosa succederà

Nelle prossime puntate ci sarà qualche piccolo rimprovero della tronista all’ex giocatore di basket! Quella che sembrava essere una grandissima chimica e attrazione, insomma, potrebbe davvero consumarsi in un nulla. Comunque, al momento Giulio è ancora un corteggiatore di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne e non è stato eliminato. Nell’ultima registrazione, però, la tronista ha perso un po’ la pazienza con lui! Il motivo è presto detto: Giulio non ha avuto reazioni a una sua provocazione in esterna con Manuel (ha spento le telecamere). Piuttosto, Giulio ha pensato a riprendere il rivale per il modo in cui Manuel ha parlato di lui in esterna.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia elimina Giulio? La tronista indecisa

Insomma, alla tronista è sembrato di capire che non ci sia gelosia da parte di Giulio e si è arrabbiata molto. Anche l’esterna non è andata benissimo, in studio infatti Giulia ha detto di sentirsi quasi sotto pressione quando è con lui. Alla fine, la torinese ha detto di non essere più convinta del suo corteggiatore Giulio Raselli: starà pensando di eliminarlo? Chissà se cambierà idea dopo questa piccola attenzione che lui le ha dedicato su Instagram…