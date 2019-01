Uomini e Donne registrazione, Gianni non ci sta: l’amara confessione di Luigi

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è successo nel trono di Luigi Mastroianni

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 31 gennaio 2019, e possiamo affermare che il trono di Luigi Mastroianni non smette di sorprendere. Dopo la presentazione della nuova tronista Angela Nasti e dopo aver parlato di Ivan, Maria De Filippi è passata al trono di Luigi e c’è stata una sorpresa! Nell’esterna di Valentina Galli infatti si è rivisto Giordano: Luigi era a casa sua quando è stato raggiunto dalla corteggiatrice. Luigi ha provato a baciare Valentina ma lei si è tirata indietro, spiegando di non voler baciare un ragazzo al terzo appuntamento se è seriamente interessata. Il tronista non ha preso molto bene questa scelta, ma col senno di poi è riuscito a capire il perché sia andata così e non gli è dispiaciuto.

Uomini e Donne registrazione, Luigi e Irene fanno un passo avanti: le anticipazioni

Le anticipazioni su Luigi e Irene invece li vedono insieme in esterna a casa di lei. La corteggiatrice ha deciso di presentare i suoi genitori al ragazzo che sta corteggiando. Ma veniamo a cosa è successo con Giorgia Iarrera, perché è successo qualcosa di interessante. Luigi avrebbe voluto passare con lei sette ore, come con Valentina, ma dopo due ore di esterna ha deciso di interrompere perché si stava annoiando. Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne di NewsUeD.com, in studio il tronista ha detto di avere una bella opinione di Giorgia, ma di non ricevere stimoli da lei come invece succede con Irene e Valentina. Luigi ha il timore di sbagliare con Giorgia, anche perché si è accorto di essere sempre lui ad avvicinarsi a lei. La scelta è molto vicina, per cui dovrà fare presto chiarezza.

Uomini e Donne, Luigi elimina Giorgia? Gianni attacca il tronista

Dopo tutte queste spiegazioni, è stato suggerito a Luigi di eliminare Giorgia. Insomma, se non riesce a fare un passo in più con lei non ha senso tenerla in studio. Tuttavia, il tronista ha affermato di provare un interesse per lei e che fa solo fatica, anche solo a darle un abbraccio. A questo punto, Gianni gli ha fatto notare che c’è una spiegazione dietro al comportamento di Giorgia. Per lei, infatti, sarebbe la prima relazione importante, il primo amore. E non solo, ha anche detto che secondo lui il primo amore dovrebbe essere forte e travolgente e che non sarebbe così tra Giorgia e Luigi. Verrà eliminata nella prossima puntata oppure riuscirà a sbloccarsi e a conquistare definitivamente il tronista? Lo scopriremo nella prossima registrazione, intanto potete leggere le altre anticipazioni scoprendo cosa è successo tra Ivan, Natalia… e Andrea Zelletta!