Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Lo show ha visto svilupparsi le dinamiche relative sia al Trono Over sia al Trono Classico, come reso noto dal sempre puntuale profilo Instagram uominiedonnetronoclassicoeover. Protagonista tra le dame Ida Platano e Gemma Galgani. Per quel che riguarda invece i tronisti, durante le esterne, ci sono stati un paio di baci interessanti schioccati da Lavinia e Federico.

Trono Over UeD, Ida Platano protagonista

Roberta Di Padua e Alessandro, nel corso della registrazione di venerdì, hanno avuto una discussione al centro dello studio. Motivo del contendere il fatto che la donna nutre il forte sospetto che il cavalier abbia ancora pensieri per Ida Platano. I sospetti sono in fretta diventati certezze visto che l’uomo alla fine è capitolato, ammettendo di essere innamorato della bresciana. Così la Platano, che inizialmente non ha preso per buone le parole di Alessandro, si è convinta del contrario ed ha deciso di uscire in esterna con lui.

Durante la registrazione di sabato, la ‘coppia’ ha raccontato come si è svolta la serata: sono andati a cena, ma non è avvenuto nulla di rilevante. Alessandro ha quindi ribadito di essere innamorato, al contrario di Ida che non ricambia il sentimento. A questo punto Roberta si è inalberata con il cavaliere in quanto si è sentita presa per i cosiddetti fondelli.

Nel frattempo Gemma Galgani ha spiegato di aver proseguito la conoscenza con Roberto che però sta uscendo anche con altre donne. In studio non c’è stata traccia di Riccardo Guarnieri.

Trono Classico UeD, scatta il bacio tra Lavinia e Alessio

Sul fronte Trono Classico, Lavinia ha portato in esterna Alessio e la situazione si è fatta alquanto interessante tanto che tra i due è scattato un bacio. Federico è uscito con Alice e pure in questo caso l’esterna è stata coronata da un affettuoso bacio. Fede ha invece approfondito la conoscenza con Monica e, a differenza degli altri tronisti, non è stato protagonista di alcun bacio.