Uomini e Donne, Ramona Amodeo ha partorito: è nata la seconda figlia

Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo l’arrivo di Annachiara, allarga la sua famiglia con la piccola Olimpia. Questo è il nome che ha scelto con il marito Luca per la loro seconda figlia. A dare il lieto annuncio ci pensa la stessa Ramona, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. La piccola è nata questa mattina, precisamente alle ore 8.51, come fa sapere la stessa ex corteggiatrice. Quest’ultima, con il suo post sul social, ci tiene a ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata a diventare madre per la seconda volta. Scendendo nel dettaglio, Ramona dice grazie a tutti i dottori, ostetriche e infermieri. Per la Amodeo è andato tutto benissimo, il parto è stato più semplice di quello che immaginava. Ed ecco che ora Annachiara può accogliere la sua sorellina, Olimpia. A rivelare l’arrivo del secondo figlio ci aveva pensato, lo scorso mese di febbraio, sempre la stessa Ramona, che su Instagram tiene sempre aggiornati i suoi numerosi follower.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo di nuovo mamma: è nata la seconda figlia dell’ex tronista

Dopo aver rivelato sui social di essere incinta, Ramona ora annuncia la nascita della sua seconda figlia. Un momento emozionante per la Amodeo, che diventa mamma per la seconda volta. Lo scorso mese di giugno, l’ex tronista si ritrovava a rispondere ad alcune critiche ricevute sui social da parte di alcuni follower. Scendendo nel dettaglio, le hanno fatto notare che avrebbe dovuto evitare di mangiare pesce crudo durante la gravidanza. A detta di questi utenti, Ramona avrebbe messo a rischio la salute della piccola. Ed ecco che, come sempre, la Amodeo non si è lasciata abbattere dalle critiche, anzi ha dato prontamente una risposta a tutti coloro che la stavano accusando in modo così duro. Lei stessa ha dichiarato di aver mangiato del pesce solo dopo aver consultato degli esperti, che le hanno consigliato di preoccuparsi solo di scegliere un locale affidabile.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo condivide la sua felicità sui social per la nascita della piccola Olimpia

Ora finalmente Ramona Amodeo può abbracciare la sua seconda figlia Olimpia. Impossibile non notare la sua grande felicità sul post condiviso da lei stessa su Instagram. Ora il pubblico, chiaramente, non vede l’ora di conoscere il volto della piccola.