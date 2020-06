Ramona Amodeo gravidanza: “Sfatiamo mito”, polemica feroce dopo foto

Come tutti sapete, Ramona Amodeo è incinta del suo secondo bambino e continua ad aggiornare i suoi follower con tanti post, tra video e foto, che dimostrano quanto l’ex tronista di Uomini e Donne tenga al rapporto che ha costruito con loro nel tempo. Nel programma di Maria De Filippi, dove scelse Mario De Felice, Ramona non si tirò mai indietro dinanzi al confronto o alle situazioni più scomode e dimostrò di avere sempre un bel caratterino: lo stesso carattere che mostra ai suoi follower quando le critiche si fanno feroci e che la spinge a comportarsi come meglio crede, anche andando contro l’opinione comune. Di cosa parliamo? Di pesce in gravidanza.

La foto di Ramona Amodeo che mangia pesce crudo in gravidanza: polemica feroce su Instagram

Ramona ha postato di recente una foto su Instagram che ha scatenato le critiche di non poche follower: sono state in tante infatti a farle notare che avrebbe potuto evitare di mangiare del pesce crudo e di resistere alla tentazione, visto che comportamenti del genere possono mettere a rischio la salute del piccolo. Le spiegazioni di Ramona sono state le stesse a quasi tutti i commenti: ha mangiato del pesce solo dopo essersi consultata con gli esperti che le hanno detto di non preoccuparsi se il locale è affidabile; Ramona non ha voluto imporre il suo pensiero in nessuna circostanza ma nonostante ciò è stata attaccata ferocemente da non poche persone che l’hanno accusata di irresponsabilità e molto altro. Parole che ovviamente possono far male a una mamma e che possono creare pure una certa ansia, anche se pare che lei abbia dato poco peso a tutto.

Ramona Amodeo gravidanza, l’ex tronista di Uomini e Donne bersagliata sui social

Ricordiamo che Ramona è alla ventisettesima settimana di gravidanza e che ha già una figlia, Annachiara, nata nel 2017: non si tratta perciò della prima gravidanza e sicuramente sarà consapevole di come comportarsi in ogni contesto. Come influencer, la Amodeo si aspettava senz’altro certi attacchi ma è sempre odioso leggere accuse esagerate soprattutto se si è già consultati con persone più esperte dell’utente medio. Purtroppo però sui social network le cose continuano ad andare così.