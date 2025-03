Uomini e Donne: quando la convinzione è imbarazzante, Maria può tutto

La puntata di Uomini e Donne in onda il 12 marzo 2025 inizia con Giuseppe, Sabrina e Marina seduti al centro studio. Maria De Filippi dà inizio alle danze mandando in onda una clip di ciò che è accaduto dopo la precedente registrazione, quando Agnese ha dato conforto a Sabrina. La giovane dama ha voluto consigliare alla ‘collega’ di cercare un uomo migliore. Tina Cipollari crede che Agnese voglia mettersi in mezzo tra Sabrina e Giuseppe. Al contrario, Gianni Sperti ritiene che la sua sia stata semplicemente una carezza. Giuseppe si scaglia contro Agnese, ancora convintissimo che lei sia davvero attratta da lui.

Non solo, il cavaliere ritiene che la giovane dama si sia messa in mezzo tra lui e Sabrina. Quest’ultima difende Agnese: “Sei tu che l’hai messa in mezzo”. In effetti, lo stesso Giuseppe ha più volte parlato dei presunti sguardi della dama mostrandosi fortemente interessato a lei. Con presunzione, il cavaliere accusa intanto Sabrina di non avere carattere. “Non mi sono mai strusciata e mai mi struscerei con te”, tuona invece Agnese, quando lui la attacca dicendo che avrebbe cercato un contatto fisico durante un loro ballo.

Dopo aver ricevuto pesanti critiche ed essere stato definito manipolatore dal pubblico, Giuseppe a Uomini e Donne continua su questa strada. Incolpa Sabrina della fine della loro conoscenza. Maria fa sapere che la dama ha inviato alla redazione un video che il cavaliere le ha dedicato. Si tratta di una clip che li ritrae mentre ballano in studio sulle note di Sul ciglio senza far rumore di Alessandra Amoroso. Intanto, Agnese torna all’attacco oggi, riprendendo una triste frase di Giuseppe dei giorni scorsi, con cui diceva a Sabrina che se fossero andati oltre nell’intimità le cose forse tra loro sarebbero migliorate.

Il cavaliere tenta di screditare la giovane dama, parlando della sua vita privata, anche quella lavorativa. Nel frattempo, torna Alessio su richiesta di Sabrina, la quale appare raggiante. Tina crede che la dama abbia fatto ciò per ingelosire Giuseppe. Il pubblico chiede al programma di spedire direttamente a casa il cavaliere. Ancora una volta, oggi, Giuseppe appare furioso nel vedere Sabrina confrontarsi con un altro uomo, sebbene lui stesso sia sempre stato propenso a conoscere altre donne. Si scaglia contro Alessio, da cui si aspettava un passo indietro.

Maria De Filippi, però, cerca di bloccare i suoi attacchi, facendo notare che è stata Sabrina a voler iniziare questa nuova conoscenza. “Guarda tutto degli altri e non se stesso”, tuona la dama. Per la maggior parte dei telespettatori, Giuseppe continua a essere un manipolatore, che crede di essere superiore a tutti e super attraente. Al contrario, il pubblico non ha proprio questo pensiero su di lui. Anzi, c’è chi addirittura ritiene che sia grave che non venga fermata questa arroganza di Giuseppe in TV nei confronti di Sabrina.

Va anche detto che Sabrina è grande e vaccinata, in grado di comprendere chi ha di fronte. Giuseppe cerca sempre conferme dalla dama, alla quale però finora ha sempre dato delusioni avvicinandosi ad altre donne. C’è anche chi è convinto che Sabrina diventerà la nuova Gemma Galgani in futuro, in quanto inizia anche lei a fare le esterne ripresa dalle telecamere e appare ingenua quando si tratta di sentimenti. La convinzione di Giuseppe è alquanto imbarazzante.

Uomini e Donne: il pubblico dice grazie a De Filippi, la sfida Gianni vs Giuseppe

Anche nel ballo il cavaliere è davvero molto convinto del suo. Infatti, sfida di nuovo Gianni sul cubo e nella bachata. Il giudice è Tina, mentre Maria De Filippi si gode la scena, ammettendo che tutto questo la diverte. “Questo è il programma più bello del mondo”, scrivono sui social vari telespettatori, divertiti da questo momento. Tina alla fine dà la vittoria a Gianni, ritenendo che abbia ballato a ritmo e variato i passi. Invece, Giuseppe no.

Gloria Nicoletti appare imbarazzata e De Filippi le chiede un commento: “Mi fa ridere che Giuseppe ci crede proprio, è convinto”. Giuseppe si difende dicendo che si trovava in difficoltà perché si trovava sul cubo. Il pubblico è d’accordo con la Cipollari, ritenendo che Sperti sia anche più sciolto ed elastico. Per la bachata, De Filippi invita nello studio di Uomini e Donne Alessia Pecchia, ballerina di latino americano di Amici 24.

L’allieva di Alessandra Celentano balla con entrambi la bachata in questa sfida che solo Maria poteva regalare al pubblico. Sperti appare anche qui più sciolto, originale e deciso. Infatti, Tina non può non far vincere Gianni. “Eri teso, non sai proprio muoverti. Non sei proprio in grado. Gianni si muoveva a tempo, lui non si sa cosa fa”, tuona la Cipollari contro Giuseppe.

La puntata va avanti con Cristina ed Emanuele seduti al centro studio. I due si accusano a vicenda, arrivando alla conclusione che probabilmente viaggiano su due strade opposte.