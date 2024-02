Uomini e Donne, puntata surreale: inseguimenti e figure di “me**a”

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti lasciano Uomini e Donne. La loro scelta, però, non avviene in un’atmosfera serena e romantica. Inizialmente Maria De Filippi manda in onda un video che riprende una lettera d’amore scritta dal cavaliere per la dama, dopo gli alti e bassi vissuti all’interno del programma. La conduttrice fa entrare in studio Alessio, il quale ammette di non voler più nascondere a se stesso i suoi sentimenti per Claudia.

Il cavaliere chiede così alla Lenti di uscire insieme dal programma e ricominciare da zero. Dopo di che, le consegna uno spazzolino per farle capire che vorrebbe vederla in casa sua. Maria appare felice per loro, mentre Claudia confessa di essere senza parole. “Ho aspettato questo gesto da mesi. Non vorrei però essere un giocattolino”, dichiara Claudia spiazzando tutti. Tina Cipollari crede che la dama abbia così rovinato il momento.

“Ma lasciati andare, ridicola!”, afferma l’opinionista, facendo notare che finalmente è arrivato per loro il momento di viverci fuori, eppure lei continua a tenere un muro. Claudia a Uomini e Donne ribadisce di avere paura. “Che sola che sei!”, continua Tina. Gianni Sperti è pienamente d’accordo con la sua collega, mentre il pubblico si divide. C’è chi crede che Claudia debba lasciarsi andare visto che per mesi ha affermato il suo interesse per lui.

Altri, invece, credono che la dama faccia bene a non accettare. Ma la maggior parte dei telespettatori ritiene che la reazione di Claudia sia dettata dalla voglia di star ancora sotto le telecamere. “Arriva da un momento all’altro. Non mi guardi più e oggi arrivi con questa proposta?”, così la Lenti si difende. Alessio deluso lascia lo studio e Claudia lo segue. “Alessio hai fatto proprio una bella figura, mentre tu Claudia hai fatto una figura di m***a”, tuona Gianni.

Alla fine, dietro le quinte, Alessio e Claudia si baciano. “Siccome ha fatto una brutta figura in studio, con tutti contro, ora doveva rimediare”, fa notare Barbara De Santi. In effetti, nell’arco di qualche minuto la dama cambia idea e non sa dare neppure una spiegazione a questa sua reazione. I due rientrano in studio e lei ribadisce di avere paura. Nonostante tutto, Alessio e Claudia lasciano insieme il programma, con un in bocca al lupo di Maria De Filippi, che abbraccia con affetto lui.

A dare un bellissimo esempio è Daniele. Quest’ultimo aveva appena iniziato una conoscenza con Claudia e si era reso conto che era sempre molto distante. Alla fine, vedendola andare via con Alessio, Daniele interviene dandole il suo in bocca al lupo e spiegando di voler andare a casa, lasciando così il programma.

Il giovane cavaliere spiazza e con le lacrime agli occhi ammette che nel parterre non c’è nessuna dama per cui potrebbe provare interesse. “Non mi va di scaldare la sedia”, spiega Daniele, il quale conferma di essere uno dei pochi a non essere per nulla interessato alle telecamere e che davvero ci teneva a Claudia.

Sebbene tutti gli consiglino di restare nel programma, compreso Alessio, Daniele si alza, va a salutare Maria e lascia il programma, stupendo tutti.

Uomini e Donne: Brando insegue Beatriz, tra urla e strade affollate

Una puntata ricca di scene surreali quella che va in onda oggi, 1 febbraio 2024. A regalare altri colpi di scena ci pensano Brando e Beatriz. Dopo la registrazione precedente, il tronista ha inseguito a bordo di un furgoncino la corteggiatrice che è scappata via dagli studi Mediaset, dopo aver sbraitato e urlato.

Alla fine Brando è riuscito a ritrovare Beatriz fuori da un hotel, dove lei si è finalmente rilassata. Dopo questo momento, lui ha confessato di non aver mai inseguito nessun’altra ragazza nella sua vita. Il tronista l’ha presa in braccio ed è arrivato un bacio passionale. A detta del pubblico, questo momento sembra preannunciare la scelta.

Ma i telespettatori sono molto divertiti dall’inseguimento avvenuto per le strade di Roma, con Brando disperato a bordo del furgoncino del programma. In studio, oggi Raffaella appare mortificata e forse anche lei consapevole ormai di chi sarà la scelta. La corteggiatrice piange, soprattutto perché alcune frasi di Brando sembrano confermare i suoi sospetti.

Uomini e Donne: Ida e Mario fanno pace, prima dell’addio

Si torna a parlare di Ida Platano, che ha deciso di iniziare a conoscere due nuovi corteggiatori, Mirko e Pierpaolo. Intanto, rientra in studio Mario, il quale decide di lasciare il programma. Maria De Filippi cerca di farlo riflettere, convinta che stia prendendo una decisione istintiva. La conduttrice gli fa notare che ormai non dovrebbero più arrivare segnalazioni, ma Gianni e Tina credono che questo non si può sapere.

In effetti, le anticipazioni delle nuove registrazioni segnalano che sono arrivate altre segnalazioni, che hanno portato Ida a eliminare Mario! Dunque, ciò che accade oggi precede la decisione inaspettata della tronista di mettere fine alla loro conoscenza. Alla fine oggi è Ida a chiedergli di ballare dopo le pesanti liti. Lui la prende in braccio tra gli applausi dei presenti. Altra scena alquanto imbarazzante.