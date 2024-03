Uomini e Donne, profumo gate: Ida demolita e Maria si espone

Maria De Filippi annuncia, quando inizia la puntata di oggi di Uomini e Donne, che Brando non è presente in studio. Questa è la registrazione che precede quella in cui avviene la scelta. Quindi molto probabilmente è questo il motivo per cui il tronista oggi è assente. Problemi per Ida Platano, la quale si ritrova ad affrontare degli scontri con i suoi corteggiatori. Nasce una questione perché in esterna Pierpaolo ha accusato la tronista di avergli regalato appositamente lo stesso profumo che usa Mario.

Ciò è accaduto perché quest’ultimo aveva fatto notare a Ida che aveva regalato a Pierpaolo il profumo che lui solitamente usa. Ed ecco che la Platano ha deciso di mettere alla prova Mario, dopo aver discusso in esterna con l’altro corteggiatore. Per scoprire la verità, Ida si è spruzzata addosso proprio quel profumo e l’ha fatto sentire a Mario durante l’esterna. Il corteggiatore, inconsapevole del ‘piano’, non l’ha riconosciuto.

Questo rappresenta per la Platano la prova che Mario non avrebbe mai avuto quel profumo e che, dunque, la volta prima le avrebbe mentito dicendole che era lo stesso che lei ha regalato a Pierpaolo. Il corteggiatore ha cercato in esterna di giustificarsi dicendo di non avere da tempo quel profumo. Alla fine è andato via furioso. Ida non ha reagito bene a tutta questa storia, convinta che ancora una volta Mario le abbia mentito.

Non solo, la tronista è furiosa anche con Pierpaolo perché ha messo in dubbio un gesto carino che lei aveva fatto nei suoi confronti regalandogli quel profumo.

“Io il profumo davvero ce l’avevo, l’ho mostrato alla redazione. Ma cosa vuoi da me se qualsiasi cosa che faccio la sminuisci? Io ho solo detto che era un profumo che usavo e che poi ho buttato sapendo che l’avevi regalato a lui. Poi mi vieni a chiedere se è quello, non è che faccio il sommelier dei profumi. È un equivalente, la bottiglia è diversa”

Maria De Filippi fa sapere che Mario aveva già detto alla redazione che il profumo che Ida ha regalato a Pierpaolo lo usa anche lui. Non solo, l’ha anche mostrato a chi lavora dietro le quinte. Poi l’avrebbe buttato. Nasce così il “profumo-gate”. Il pubblico si diverte in questa fase della puntata, facendo notare che per un profumo si è aperto un caso, tra urla e accuse. “Pensavo di essere al Trono Classico, invece sono al Trono Kids”, tuona Mario e se ne va a sedere nella postazione dei corteggiatori.

Uomini e Donne: Tina contro Ida per le sue scelte, Mario e il profumo-gate

Ida e il corteggiatore tanto discusso si lasciano andare a una forte lite, durante la quale lui ammette di avere per lei ancora un interesse, ma di aver perso l’entusiasmo. Tina Cipollari si scaglia contro Mario, ritenendo che abbia inventato tutto. Gianni Sperti se la prende con entrambi i corteggiatori, convinto che abbiano dei comportamenti infantili. Intanto, Daniele si espone e chiede a Ida cosa accadrà tra loro visto che lei sta portando in esterna solo gli altri due.

Ida decide di eliminarlo e ammette che l’avrebbe fatto anche senza il suo intervento. Tina Cipollari si scaglia contro la tronista:

“Lui (Daniele ndr) è troppo posato. Allora cara Ida non ti lamentare. Sei tu che fai scelte sbagliate, come hai fatto in passato. Abbiamo visto tutti che Mario non è la persona adatta a lei. Ora lei resterebbe sola con lui, manderebbe via anche Pierpaolo. Posso credere che a te di Pierpaolo non frega proprio niente?”

Al contrario, Maria De Filippi crede che nelle ultime esterne Ida abbia dimostrato di avere molto interesse per Pierpaolo:

“Guardando l’esterna chi si deve offendere per il comportamento di Ida è Mario, che viene preso in giro modo clamoroso. Lei finge e lo fa per Pierpaolo, per fargli vedere che non ha fatto quello che dice lui. Poi se è più interessata a Mario è un altro discorso”

Secondo Tina, a Mario tutto questo fa comodo, perché il suo obiettivo sarebbe un altro:

“Mario io sono convinta che a te di Ida non importi niente. I tuoi comportamenti sono solo quelli di mettere zizzania e far parlare di te fuori. A Ida la stai solo usando. Lei ti percepisce in un altro modo”

Il corteggiatore si difende, smentendo le accuse e affermando che l’opinionista, a detta sua, starebbe esagerando. Intanto, le anticipazioni di UeD della registrazione di ieri segnalano che per Ida, Mario e Pierpaolo la situazione si fa più serena.