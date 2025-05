Uomini E Donne possibile concorrenza a Milly Carlucci: che cambia

Secondo quanto riportato da Dagospia Uomini E Donne potrebbe sbarcare in prima serata. Stando a quanto scritto sul portale, difatti, il prossimo venerdì sera potrebbe andare in onda la puntata finale del dating show di Maria De Filippi, precisamente la scelta del tronista Gianmarco Steri. Se così fosse, tale decisione potrebbe rischiare di sottrarre pubblico a Milly Carlucci. Lo stesso giorno, difatti, verrà trasmessa su Rai 1 anche l’ultima puntata di Sognando… Ballando Con Le Stelle e si scoprirà il nome del nuovo maestro che rivedremo nel programma in autunno.

Uomini E Donne potrebbe arrivare in prima serata. Ad annunciarlo è stato Dagospia. Secondo quanto riportato sul portale, difatti, la puntata finale del programma condotto da Maria De Filippi potrebbe andare in onda venerdì sera. Nello specifico si tratta di quella dedicata alla scelta del tronista del trono giovani Gianmarco Steri. Per il momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale del cambio orario, tuttavia se così fosse tale variazione potrebbe rischiare di sottrarre pubblico a Milly Carlucci con Sognando… Ballando Con Le Stelle. Lo stesso giorno, difatti, è prevista la finale dello spin off di Ballando Con Le Stelle su Rai 1, che decreterà il nome del nuovo maestro che si unirà al cast del dance show.

Venerdì prossimo la puntata di Sognando… Ballando Con Le Stelle sarà ricca di ospiti. Milly Carlucci ha difatti annunciato il ritorno di tanti ex volti del programma che affiancheranno i concorrenti. Gli aspiranti maestri dovranno ballare al fianco di alcuni vip che hanno preso parte allo show nelle passate edizioni. Nello specifico rivedremo Federica Pellegrini, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Tommaso Marini, Francesco Paolantoni e Gabriel Garko.

Nella puntata di Uomini E Donne, invece, verrà trasmessa la scelta di Gianmarco Steri. Il giovane tronista dovrà scegliere tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Sul web già da diverso tempo circolano le anticipazioni della puntata, secondo cui il tronista sceglierà la prima. Una terza corteggiatrice, Francesca Polizzi, si è già autoeliminata dopo aver capito che Gianmarco provava un maggiore interesse per le altre due ragazze.