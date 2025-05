Sognando…ballando parte male: la gaffe della serata

Un’altra puntata di Sognando…Ballando con le stelle è in onda, e questa sera si esibiscono anche alcuni artisti del panorama musicale italiano. Tuttavia, molti telespettatori hanno notato che nessuna delle performance è dal vivo: tutti i cantanti sono in playback. Come mai?

Molti telespettatori stavano aspettando con impazienza la puntata di questa sera di Sognando…ballando con le stelle, anche e soprattutto per rivivere le emozioni suscitate di alcuni artisti che si sono esibiti a Sanremo 2025. Tuttavia, la maggior parte non ha potuto fare a meno di notare che le performance erano in playback, deludendo così il pubblico.

Durante la messa in onda, molti utenti hanno sui social iniziato a commentare in modo critico la scelta di utilizzare il playback, esprimendo delusione sia nei confronti del programma che dei cantanti che hanno accettato di esibirsi con queste modalità.

L’esibizione di Noemi

Tra i tanti cantanti ospiti in studio, si è esibita Noemi con il brano Se t’innamori muori. Nonostante la sua indiscutibile bravura e il suo talento, è stato evidente che la cantante non stesse effettivamente cantando. Tuttavia, l’artista ha dichiarato di essersi emozionata nel calcare quella pista da ballo e di aver vissuto un’esperienza unica. È la prima volta che si esibisce in questo modo, accompagnata da una coppia di ballerini che interpreta con precisione il significato del testo.

Perché la scelta del playback

Non vi sono certezze al riguardo, ma è probabile che i cantanti si siano esibiti in playback per evitare eventuali errori durante le performance di ballerini, dal momento che le coreografie erano strettamente sincronizzate con la musica. Tale scelta, però, ha deluso il pubblico che sta continuando a discuterne sui social.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice presenti

Una delle note positive per il pubblico è stata la presenza di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, seduti in prima fila ad assistere alle esibizioni dei concorrenti. Lì dove tutto è iniziato. I due, infatti, si sono conosciuti proprio su quella pista da ballo, fino a innamorarsi. Oggi sembrano più complici che mai e sui social non perdono occasione di condividere tanti momenti delle loro giornate, dimostrando come il loro amore sia cresciuto giorno dopo giorno.

Non solo: la coppia ha vinto anche l’ultima edizione di Ballando con le stelle e chissà chi sarà la prossima a conquistare il trofeo? Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire chi farà parte del cast e chi riuscirà ad arrivare alla meta finale.