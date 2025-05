Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha scelto Cristina

Gianmarco Steri, dopo mesi di attesa, finalmente è arrivato ad una scelta. È stato un momento tanto atteso da parte dei telespettatori, che puntata dopo puntata di Uomini e Donne, si sono affezionati sempre di più al suo trono, in modo particolare alle corteggiatrici che hanno preso parte al programma e hanno lottato per fare breccia nel suo cuore. Dopo l’addio di Francesca, sono state Nadia e Cristina a contendersi l’attenzione di Gianmarco, e proprio oggi la scelta del tronista è ricaduta su Cristina. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, dal momento in cui negli ultimi giorni Gianmarco si era sbilanciato veramente tanto con Nadia, lasciando intendere anche che piaceva tanto alla famiglia. Le ha detto delle parole molto forti, motivo per cui la scelta è stata davvero un plot twist.

Con Cristina infatti c’erano davvero tante tensioni, lui non si sbilanciava mai su di lei e molto spesso ha sottolineato che allegarlo a lei era una forte attrazione fisica. Con questa scelta, ha fatto capire che invece era molto di più.

Ha sempre voluto lei dal giorno 0 ma non pensavo avesse le palle per sceglierla, mi sbagliavo AUGURI RAGAZZI😭♥️#uominiedonne #coatters pic.twitter.com/KvbX1rfCVM — 𝑨 𝒍 𝒆 🩹 (@seisicura) May 11, 2025

Gianmarco Steri: polemiche sui social dopo la scelta

Le polemiche sui social e non sono mancate per via di questa scelta di Gianmarco. Infatti nessuno avrebbe mai potuto immaginare che le cose sarebbero andate in questo modo, dopo il modo in cui lui era sbilanciato con Nadia. E non solo, anche i suoi amici avevano lasciato intendere di non avere una particolare preferenza per Cristina, ritenendola falsa e costruita.

Al contrario Nadia era molto amata, così come dal pubblico che oggi prova un grande affetto per lei e anche dispiacere, considerato che si era molto aperta con Gianmarco raccontando di aver collezionato numerose delusioni, questa sarà sicuramente un’altra da aggiungere alla lista. Adesso non rimane da fare altro che augurare il meglio a questa nuova coppia, nella speranza che possa durare, smentendo così tutti coloro che ad oggi non scommetterebbero un solo centesimo su questa relazione.