Gianmarco Steri è sempre più vicino al momento della scelta, ma questo non significa che le cose per lui stiano diventando semplici, anzi. Oramai le liti sono all’ordine del giorno nello studio di Uomini e Donne, Cristina e Nadia – le sue corteggiatrici – proprio non riescono ad andare d’accordo e le gelosie stanno diventando sempre più intense. A proposito di questo, nell’ultima puntata andata in onda oggi è accaduto qualcosa che ha messo in allerta Gianmarco: la dama Margherita ha raccontato di aver visto Cristina in un ristorante e in compagnia di un altro ragazzo mentre chiacchieravano.

Lei ci ha tenuto subito a mettere in chiaro le cose, anche abbastanza divertita da questa segnalazione: il ragazzo in questione sarebbe Lorenzo, il ballerino professionista di Amici. I due si sarebbero incontrati per caso in questo ristorante vicino agli studi televisivi, lei gli avrebbe chiesto l’accendino e avrebbero cominciato a parlare del più e del meno, e in modo particolare della trasmissione. Cristina ha raccontato infatti che Lorenzo le ha domandato come vanno le cose con Gianmarco. Una chiacchierata che a quanto pare non è passata inosservata a Margherita che, usando fuori dal ristorante, li avrebbe visti molto complici e affiatati.

Uomini e Donne: segnalazione bomba su Cristina

Gianmarco pare non aver preso bene questa segnalazione, infatti le ha chiesto subito chiarimenti, cercando di capire qualcosa in più. Non è la prima volta che il tronista viene a conoscenza di “frequentazioni” tra Cristina e personaggi famosi, proprio come è accaduto con il noto calciatore. Una voce circolata in modo insistente fino a qualche settimana fa, quando i due si seguivano su Instagram.

Potrebbe essere un campanello d’allarme per Gianmarco? Comunque sia, in ogni caso, pare che la decisione sia stata presa: nella prossima puntata, infatti, la sua scelta ricadrà su una delle due ragazze, rimane da capire però se questa segnalazione potrebbe averlo in qualche modo influenzato. Cristina, furiosa per via degli ultimi avvenimenti, ha lasciato intendere al tronista che potrebbe dirgli anche di no in caso di scelta, perché i suoi recenti comportamenti stanno cominciando ad innervosirla.