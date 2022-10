Uomini e Donne, Pinuccia smentisce il figlio: cosa accadeva a casa

Pinuccia Della Giovanna è diventata una grande protagonista di Uomini e Donne. La dama di Vigevano si rende spesso protagonista di accesi litigi con Tina Cipollari e il suo forte interesse nei confronti di Alessandro Rausa genera non poche polemiche. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Pinuccia torna a parlare del cavaliere e di cosa desidera da lui al momento. Innanzitutto ci tiene a precisare che tra loro dei baci ci sono stati, anche in studio, al contrario di ciò che lui ha raccontato nella sua intervista.

Proprio qualche giorno fa, Maria si è lasciata andare a una sfuriata contro Pinuccia per difendere Alessandro. Ma la dama di Vigevano non si ferma e continua a sognare un futuro a fianco a lui. Ammette di essersi affezionata a Rausa “perché è un uomo tanto gentile ed elegante”, un po’ come suo marito. Non le dispiace affatto che Rausa non voglia qualcosa in più di un’amicizia da lei.

“In realtà no. A me basta che lui mi telefoni e mi chieda di passare una giornata insieme, magari di fare una bella cena. Io non cerco un marito in trasmissione e neanche qualcuno con cui convivere, sono già stata sposata per cinquantatré anni con un uomo bellissimo. A me va bene essere solo sua amica, purché non mi faccia arrabbiare e non mi prenda in giro. Ogni tanto mi fa dispiacere”

Pinuccia di Uomini e Donne ricorda ancora quando suo marito la mise alla prova per capire se fosse davvero sincera. Non è mai dipesa da lui, anzi ha sempre lavorato ed è stata una donna indipendente, anche quando sono nati i suoi figli.

“Ho lottato per crearmi una famiglia, mantenere il mio lavoro ed educare i miei figli. Mi spiace che in amore siano sempre stati sfortunati”

La dama di Vigevano racconta che suo figlio Giorgio vive a casa con lei perché “ha avuto una grossa delusione in amore”. Sua figlia, invece, secondo quanto rivela Pinuccia “è stata lasciata con due figlie per un’altra donna”. Della Giovanna crede che “quando manca un padre nella famiglia manca tutto”. E a proposito di figli, Giorgio ha rilasciato di recente un’intervista su Uomini e Donne Magazine.

Qui ha raccontato com’è Pinuccia fuori dallo studio di Canale 5 e ha detto la sua su ciò che accade all’interno del dating show. Ma oggi la dama del Trono Over ci tiene a mettere i puntini sulle ‘i’ e a smentire le parole di suo figlio.

“Innanzitutto, non è vero che non lascio mai parlare Tina, lei parla sempre. Non è neanche vero che sono sempre stata una ‘comandina’. Ero una donna molto dolce, poi sono venuta qui e Tina ha iniziato a mancare di educazione e rispetto con me che sono una signora di ottant’anni. È per questo che sono diventata una ‘comandina’. Le giuro che non ho mai alzato la voce in casa, come mi capita di fare in studio, anche perché mio marito non voleva”

Pinuccia precisa: “Ero una donna dolce ma Tina mi ha cambiata”. Al contrario suo figlio Giorgio aveva innanzitutto spiegato che spesso le consiglia di far parlare alla gente. Dopo di che, era entrato nel dettaglio rivelando che sua mamma ha un bel caratterino per via del lavoro che ha praticato, quello di infermiera, e che si comporta in studio esattamente come si comporta a casa.

Un’infanzia difficile quella vissuta da Pinuccia, che – in quanto orfana – ha trascorso ben quattordici anni in un orfanotrofio. Due anni, in particolare, sono stati duri per la povera dama: “Ero sempre sola. Ricordo che ricamavo, cucivo, piangevo tanto e pregavo”.