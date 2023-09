Uomini e Donne, Pier Silvio non spegne Tina: Maria e web in estasi

Uomini e Donne torna a far compagnia al pubblico di Canale 5 e come sempre le vere protagoniste sono Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gemma Galgani. La nota opinionista è partita a bomba e i telespettatori da casa applaudono. Infatti, sui social network è possibile notare la grande felicità da parte dei fan del programma di ritrovare nel primo pomeriggio di Canale 5 Tina e Gemma. Questa prima puntata è iniziata con uno sguardo ai nuovi arrivati e ai ritorni nei parterre del Trono Over.

La Cipollari ha subito osservato i cavalieri, chiedendo a un nuovo giovane cavaliere, Marco, di alzarsi per guardarlo meglio. Maria ha iniziato a ridere, felice di ritrovare Tina così carica. Nonostante questo, la De Filippi ha tentato di frenare l’opinionista, la quale si è così lamentata: “Anche nella prima puntata sono bloccata così?”. Intanto, il pubblico ha avuto modo di conoscere una simpatica dama, Carmela. L’anziana donna ha fatto notare a Maria di sentire freddo alle spalle, conquistando i telespettatori.

“Sento freddo di qua, all’orecchio e alla cervicale. Col giacchetto mi viene uguale”, ha affermato in modo curioso la dama. La padrona di casa ha è intervenuta immediatamente per aiutare Carmela ad avere una posizione per lei più confortevole, tanto che ha fatto spostare un’altra dama, dandole il suo posto. A un certo punto, De Filippi nella prima puntata di UeD ha fatto notare l’assenza di Gemma Galgani nella sua solita postazione.

“Sai che mi ero dimenticata della mummia?”, ha ironizzato Tina. Ed ecco che dopo un breve filmato legato alle sue vacanze estive, Gemma è arrivata in studio. “Mi sono ripresa e sono ringiovanita di due anni”, ha fatto presente la Galgani, mostrandosi in splendida forma. E il suo nuovo percorso è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, per lei è arrivato già un cavaliere pronto a conoscerla.

Quest’ultimo ha chiamato la redazione questa estate per avviare una conoscenza con lei e subito, in studio, ha attirato l’attenzione di tutti l’età. Infatti, ha 55 anni. Si chiama Antonino e Gemma ha accettato di iniziare a conoscerlo. Dopo il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti di Temptation Island, Maria ha sorpreso tutti invitando Pinuccia Della Giovanna a entrare in studio.

Ebbene la dama di Vigevano è tornata per cantare la sua canzone, uscita questa estate. I presenti in studio si sono divertiti, compresa la De Filippi, di fronte all’esibizione di Pinuccia. E, ovviamente, non sono mancati i commenti di Tina, che si è complimentata in modo ironico con la dama. Non solo, la Cipollari si è lasciata andare a una serie di battute a doppio senso e piccanti, quando si è tornati a parlare di Gemma.

Rivolgendosi al cavaliere che è arrivato nel programma per conoscere la Galgani ha chiesto: “Antonino non sei in treno, sei ancora in studio. Ma hai ancora delle reazioni? Intendo, in generale… Sei attivo? Perché a Gemma questo mosciume non piace”. Nelle scorse settimane si è addirittura vociferato che la Cipollari sarebbe stata esclusa dal programma, per via delle regole anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Ma ciò non è accaduto e chi pensava che Tina si sarebbe ridimensionata si sbagliava. Per la gioia dei telespettatori, la Cipollari è sempre la stessa: è ancora lei a reggere l’intera puntata con il suo umorismo!