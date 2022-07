Uomini e Donne, per Luisa e Salvio non c’è pace: sorti altri guai

Un altro momento difficile quello che sta affrontando la coppia del Trono Over: l’ex dama si lascia andare a uno sfogo in queste ore

Non c’è pace per Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta di Uomini e Donne. La coppia del Trono Over sta di nuovo affrontando un periodo per nulla semplice. A svelare la presenza di nuovi problemi è l’ex dama, attraverso il suo account di Instagram. Non entra nel dettaglio, ma fa sapere al pubblico che la segue che Salvio sta vivendo un momento complicato. Di cosa si tratta? Entrambi, per il momento, preferiscono non parlarne e si fanno forza a vicenda. Non è la prima volta che questa coppia si ritrova a dover affrontare delle situazioni spiacevoli.

Solo lo scorso anno, Luisa Monti dava una triste notizia: aveva appena scoperto di avere di nuovo un tumore, questa volta al seno. Per questo motivo, sono stati costretti a rimandare il loro matrimonio. L’ex dama del Trono Over ha tenuto aggiornati i fan sul suo percorso nella lotta contro il cancro, raccontando anche i risvolti più negativi. In questo anno difficile, Luisa ha potuto contare sul sostegno di Salvio, che non l’ha mai lasciata sola. Ora dovrà pensarci lei a fare forza all’ex cavaliere, visto che sulla strada si è presentato l’ennesimo ostacolo.

Luisa e Salvio di UeD sono pronti ad affrontare anche questa nuova difficoltà. “A te che stai affrontando un momento difficile, ti dico passerà anche questa”, scrive l’ex dama condividendo uno scatto che la ritrae insieme a Calabretta. Non svela contro quale problema l’ex cavaliere del Trono Over stia lottando. Eppure si può comunque percepire che si tratta di qualcosa di serio.

“Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle”, scrive ancora in questo sfogo la Monti. “Sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua”, sottolinea. L’ex dama fa notare, infine, che “un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”.

Uomini e Donne, Luisa Anna Monti e il tumore

Un periodo già complicato per l’ex dama, che si è ritrovata a lottare contro il cancro per la seconda volta. Durante questi mesi, ha sempre cercato di infondere coraggio a coloro che si trovano nella sua stessa situazione. Non solo, ha anche lanciato importanti messaggi sulla prevenzione. Luisa aveva raccontato al pubblico che la segue che la “terapia ormonale è devastante”. Nonostante ciò, non ha mai pensato di mollare, neanche per un attimo.

Si è detta grata alla vita e ha più volte assicurato che il percorso verso la guarigione stava proseguendo bene. Sui social mostra la sofferenza provata durante le terapie, fiera “di essere vincente”. Ora Luisa e Salvio del Trono Over non vedono l’ora di convolare a nozze, sperando che i nuovi problemi non li ostacolino. Nei giorni scorsi, l’ex dama chiedeva consiglio ai fan sull’acconciatura da scegliere per il giorno del matrimonio.