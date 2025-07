Uomini e Donne, per il Trono si cerca “l’effetto De Ioannon”: ecco con chi

Mentre Temptation Island continua a tenere il pubblico di Canale 5 incollato al piccolo schermo in prima serata, si pensa già a Uomini e Donne. La prossima edizione vedrà sul Trono nuovi volti, ma anche qualcuno che i telespettatori già conoscono. Si vocifera che la ricerca per i nuovi tronisti sia già iniziata e che l’attenzione della redazione sia puntata proprio sui protagonisti del reality show delle tentazioni.

Nella puntata andata in onda ieri sera, Sarah e Valerio hanno condiviso un addio struggente, che ha diviso il pubblico. I due sono riusciti a regalare degli spiazzanti colpi di scena e sembra che la redazione del dating show di Maria De Filippi voglia puntare su uno di loro per la prossima edizione del Trono Classico. Si parla, in questi giorni, dell’arrivo di Flavio Ubirti come tronista e ora anche di Sarah! Ebbene sì, è proprio questo il nome che sta circolando sul web da ieri sera.

In molti vedrebbero la Esposito una papabile tronista. Ad alimentare questa ipotesi ci pensa Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto di gossip fa sapere che, innanzitutto, che nelle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne saranno presenti in studio alcune coppie di Temptation Island. Come accaduto negli anni precedenti, gli ex volti della stagione appena conclusa del reality show delle tentazioni hanno modo di confrontarsi anche nel dating show del pomeriggio di Canale 5.

Dopo Flavio, la redazione sarebbe interessata a proporre sul Trono anche Sarah: “Potrebbe esserci l’opportunità. L’effetto De Ioannon l’anno scorso ha funzionato”. Così Pugnaloni lancia l’indiscrezione, in questi minuti, che vedrebbe la Esposito iniziare un percorso da tronista. Sarah ha deciso di lasciare andare Valerio, sebbene gli abbia chiesto un’altra possibilità dopo averlo visto baciare Arianna. Lui non ha voluto mentire a sé stesso e ha deciso di uscire da solo, tra le lacrime e distrutto.

Con il suo modo di gestire questo falò, Sarah ha conquistato gran parte dei telespettatori, che inizialmente non avevano un’idea positiva di lei. Complici le sue confessioni sugli incontri nei parcheggi con altri ragazzi, la Esposito era apparsa come una fidanzata pronta a commettere il passo falso tra le tentazioni. E, invece, a cedere è stato Valerio, contro ogni previsione. Questo ha cambiato le carte in tavola e Sarah potrebbe diventare la nuova Martina De Ioannon.

Il Trono di quest’ultima è stato un successo nella passata edizione. Il pubblico è tornato a interessarsi del Trono Classico, grazie anche alla presenza di Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Alla fine, Martina, a differenza degli altri suoi compagni d’avventura, è riuscita ad avere il lieto fine che sognava nel programma. Quest’anno potrebbe toccare a Sarah Esposito il Trono, direttamente da Temptation Island. “Tutto si deciderà in queste settimane”, conclude Pugnaloni.