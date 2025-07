Flavio dopo Temptation Island tra Denise e Uomini e Donne: lo scoop

Cosa succede tra Denise e Flavio Ubirti a Temptation Island 2025? Il pubblico di Canale 5, nella seconda puntata del reality show delle tentazioni, ha assistito all’avvicinamento tra la fidanzata di Marco e il tentatore. Quest’ultimo ha colpito subito la maggior parte delle fidanzate, le quali hanno espresso esplicitamente il loro interesse. Infatti, molte di loro hanno messo che avrebbero scelto lui tra i vari single presenti, generando anche una certa ironia. Filippo Bisciglia ha poi chiesto a Flavio di rivelargli nell’orecchio chi, invece, lui avrebbe scelto tra le fidanzate.

Il pubblico, a differenza loro, ha potuto ascoltare la risposta del tentatore, il quale ha fatto il nome di Denise. Probabilmente tramite qualche sguardo, Marco ha intuito che il tentatore avesse indicato proprio la sua fidanzata. E, in effetti, è proprio a lei che si sta avvicinando nel villaggio delle fidanzate. Mentre le indiscrezioni svelano il finale delle coppie presenti nel reality show delle tentazioni, i telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire i dettagli.

Lorenzo Pugnaloni, che si occupa spesso di svelare in anteprima informazioni inedite sui programmi di Maria De Filippi, ha dato delle risposte su Denise e Flavio di Temptation Island. Rispondendo alla curiosità di un utente su Instagram, l’esperto ha svelato che i due non sono usciti insieme dal reality show. “Non è uscito dal programma insieme a Denise.. posso solo dirvi questo per ora”, così ha risposto Pugnaloni, non lasciando spazio ai dubbi.

Dunque, sembra che i due non stiano approfondendo la loro conoscenza fuori dal villaggio e che probabilmente Denise ha deciso di dare un’altra possibilità alla sua relazione con Marco. E non finiscono qui le indiscrezioni di oggi dopo la seconda puntata andata in onda ieri. L’attenzione è sempre puntata su Flavio, tra i vari tentatori. C’è chi pensa che il single potrebbe approfittare del successo che sta ottenendo nel suo ruolo nel reality show delle tentazioni per iniziare un’altra esperienza televisiva.

Infatti, c’è chi vedrebbe bene Flavio Ubirti come prossimo tronista di Uomini e Donne. Non sarebbe di certo una novità per il pubblico di Canlae 5 vedere un ex partecipante di Temptation Island approdare nel dating show, che tornerà in onda a settembre. Ad alimentare questa speranza è ancora Pugnaloni: “Per il trono è sicuramente un papabile candidato”. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà!