Uomini e Donne Trono Over, Riccardo Guarnieri dopo la rottura con Ida Platano pronto a voltare pagina con Roberta: complici e vicini a Taranto

L’anno nuovo potrebbe portare un nuovo amore nella vita di Riccardo Guarnieri. Dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, con cui ha partecipato anche a Temptation Island quest’estate, il cavaliere del Trono Over sembra adesso davvero interessato a voltare pagina. L’ultima volta che lo abbiamo visto a Uomini e Donne insieme alla Platano, infatti, lui stesso ha confermato di stare sentendo altre persone e di considerare quindi archiviata la relazione con la dama. Intenzioni queste che, oggi, vengono riconfermate delle ultime segnalazioni arrivate al blog di Isa e Chia. Alcuni fan del date-show di Maria De Filippi hanno raccontato di aver visto a Taranto Riccardo in compagnia di una donna. Non si tratta però di una persona qualunque. Guarnieri è stato visto, in atteggiamenti intimi e affettuosi, in compagni di Roberta Padua.

Quello di Roberta Padua è un nome già noto ai telespettatori di Uomini e Donne. Attualmente Roberta è un’ospite fissa del Trono Over. Per un periodo di tempo è stata molto vicina a Gianluca Scuotto. E molti erano quelli che, fino a poco tempo fa, sembrano pronti a scommettere che i due avrebbero lasciato il programma insieme. La loro frequentazione, come abbiamo visto, non è comunque andata a buon fine e, pertanto, Roberta ha iniziato a frequentare altri uomini. Tra questi, come hanno segnalato, adesso ci sarebbe Riccardo. Dal racconto fatto la loro conoscenza sembrerebbe essere già a buon punto. Per saperne di più, tuttavia, dovremmo probabilmente aspettare che siano i diretti interessati a parlarne a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ida ancora innamorata di Riccardo: lui però frequenta già altre donne

Se per Riccardo la storia con Ida è ormai acqua passata, la stessa cosa, per il momento, pare non si possa dire per la Platano. Quest’ultima, sopratutto sui social, ha più volte fatto intendere con messaggi e foto di essere ancora innamorata del suo ex (come è successo per esempio prima di Capodanno). La segnalazione di oggi le farà cambiare idea?