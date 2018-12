Uomini e Donne Over, Ida pensa ancora a Riccardo: l’ultimo appello al cavaliere

Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri: la dama lancia un chiaro messaggio al cavaliere

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per quel che sappiamo, passeranno questo Capodanno separati. Dopo aver ufficializzato la fine della loro storia a Uomini e Donne i due non sono più apparsi insieme e, almeno sui social, non hanno mai dato modo ai fan di pensare ad un possibile riavvicinamento. Ida, però, l’ultima volta che è stata ospite al Trono Over ha chiaramente detto di essere ancora innamorata di Riccardo. Lui, al contrario, ha ammesso di aver sentito altre donne in questo periodo e di non essere più preso dalla dama come in passato. Le sue parole, però, non ha fatto cambiare idea alla Platano che, di tutta risposta, ha continuato a ribadire i propri sentimenti per lui. Ma adesso, fuori dal programma, Ida avrà dimenticato il cavaliere? Ebbene, attenendoci all’ultimo video pubblicato su Instagram stories da lei, pare di no.

Come diversi volti noti del mondo dello spettacolo stanno facendo in queste ore, anche Ida Platano ha fatto su Instagram un riassunto del suo anno. Un 2018 intenso e ricco di emozioni quello della dama dove, alla fine, è stato menzionato anche Riccardo. Le sue stories, infatti, la Platano le ha volute ultimare pubblicando un video di lei insieme al suo ex fidanzato( quando stavano ancora insieme). Le immagini risalgono a maggio, quando erano usciti dal programma. I due appaiono felici e sorridenti e a noi, per ovvi motivi, ci appare chiaro il messaggio che Ida ha voluto mandare condividendo questo filmato. Il suo cuore oggi sembra battere ancora per Riccardo Guarnieri. Probabilmente la dama del Trono Over, a suo modo, ha voluto lanciare un appello, ricordando a quest’ultimo quant’erano felici insieme quando le cose tra loro andavano bene.

Uomini e Donne, Ida Platano si consola con Gemma Galgani: un’amicizia nata al Trono Over

Ida Platano avrà perso il suo amore a Uomini e Donne ma, quest’anno, al Trono Over ha comunque trovato Gemma, un’amica su cui contare. Entrambe continuano a vedersi e a frequentarsi fuori dalla trasmissione (qui le foto dell’ultima serata insieme), supportandosi e confortandosi a vicenda tutte le volte che lo ritengono necessario.