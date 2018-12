Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani e Ida Platano si incontrano: amicizia sempre più forte anche fuori dal programma

Gemma Galgani non avrà trovato l’amore a Uomini e Donne ma, ad oggi, una delle cose più belle che il programma le ha regalato è sicuramente l’amicizia con Ida Platano. Le dame del Trono Over, anche fuori dagli studi Elios, continuano a frequentarsi e a volersi bene. L’ultimo incontro tra le due è avvenuto proprio ieri sera. Entrambe pare abbiano passato la serata insieme, sono andate a vedere uno spettacolo teatrale e hanno pure cenato in compagnia. Sia Gemma Galgani che Ida Platano hanno passato queste feste da single, la loro vita sentimentale è stata molto travagliata ultimamente ma, di certo, non sono rimaste sole.

Ida, dopo l’esperienza a Temptation Island e un lungo periodo di crisi, ha chiuso definitivamente con Riccardo Guarnieri. Gemma, invece, al Trono Over continua a partecipare con la speranza di trovare un giorno il grande amore della sua vita. Con gli uomini, dunque, non sono state molto fortunate fino ad ora. Se c’è una cosa su cui entrambe possono contare, tuttavia, questa è di certo il loro legame di amicizia, nato sotto l’occhio vigile delle telecamere ma cresciuto e rafforzatosi fuori. Il fatto che entrambe continuino a vedersi e correre in soccorso dell’altra quando una delle due ha bisogno, non fa altro che confermare il valore e l’autenticità dei loro sentimenti.

Gli ultimi post pubblicati da Ida Platano su Instagram hanno spinto molti fan di Uomini e Donne a pensare che la dama, anche dopo tutto quello che è successo, sia ancora innamorata di Riccardo. Lui, però, durante la sua ultima partecipazione al Trono Over si è detto intenzionato a chiudere con Ida e a non ritornare più sui suoi pazzi. Il cavaliere, inoltre, sembrerebbe star sentendo già un’altra donna.