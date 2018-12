Uomini e Donne Over, Ida non dimentica Riccardo: ultime news dopo la rottura

Uomini e Donne Trono Over, Ida ripensa al percorso fatto con Riccardo a Temptation Island: gli ultimi sviluppi dopo la rottura

L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra ormai essere giunto al capolinea. I due, dopo l’esperienza a Temptation Island, recentemente a Uomini e Donne hanno ufficializzato la loro rottura. Che le cose non andassero proprio bene tra i due, a dir la verità, lo si era capito da tempo. Molti però, compresi i diretti interessati e i loro fan, al lieto fine c’avevano sperato. Ad oggi, al di là delle aspettative in questa coppia riversate, le cose stanno diversamente. Ida e Riccardo si sono lasciati e lui, stando a quanto dichiarato in una delle ultime registrazioni del Trono Over, pare che addirittura frequenti già un’altra donna. E la bella dama del parterre femminile? Ebbene la Platano, adesso che ha chiuso con Guarnieri, per quel che sappiamo noi è tornata single.

Ma il suo cuore di Ida è totalmente libero? Un’immagine condivisa poche ore fa sui social, di fatto, potrebbe far pensare il contrario. Ida, nello specifico, ha ripostato una foto condivisa da Valentina De Biasi (fidanzata di Oronzo che con lei a diviso l’esperienza di Temptation Island quest’estate). L’Instagram stories in questione, inoltre, è stata accompagnata da una frase specifica: “Indelebile. Questa edizione resterà sempre nel mio cuore… grazie a voi! Fantastici”. Il pensiero di Ida, come molti hanno notato, volente o nolente è andato stasera a Temptation Island, alle amiche conosciute lì e, chiaramente, anche al percorso fatto col fidanzato (ormai ex) Riccardo. Serata di ripensamenti o semplice malinconia?

Uomini e Donne anticipazioni Tronoco Over: in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri annunciano la fine del fidanzamento

Se Ida Platano, sui social, in Tv o altrove, dichiarasse di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri la cosa, ad oggi, non ci meraviglierebbe. D’altronde lei stessa, proprio durante la registrazione del Trono Over, ha raccontato di aver provato a riconquistare Riccardo dopo l’ennesima lita, ma di essersi arresa subito quando ha scoperto che lui stava frequentando un’altra.