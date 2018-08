Uomini e Donne Over: Ida e Riccardo si sono lasciati dopo Temptation? Lo scoop

Uomini e Donne, Trono Over: Ida e Riccardo si sono lasciati dopo Temptation Island? La segnalazione di un utente che lancia lo scoop

È finita tra Ida e Riccardo? La loro storia d’amore è forse arrivata al capolinea dopo Temptation Island? Ebbene, stando a quanto emerso oggi, una lite tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbe aver spinto Ida a chiudere definitivamente con il suo Riccardo. Per capire cosa è successo, però, dobbiamo procedere con ordine, e partire da una segnalazione. Stando a quanto scritto dalla pagina Instagram “Gossip Tv Official”, infatti, la dama del Trono Over sarebbe stata vista oggi a Roma da un utente che, nello specifico, l’avrebbe poi sentita parlare a telefono con Riccardo (con il quale stava litigando pesantemente).

Nel messaggio pubblicato, inviato dall’utente citato sopra, c’era scritto: “Oggi ho incontrato Ida a Roma, al ristorante. Ha pranzato da sola perché ha litigato con Riccardo al telefono poiché ha contattato la tentatrice (di cui non è stato specificato il nome, ndr) e poi ha eliminato i messaggi, ma lei (e cioè Ida, ndr) l’ha scoperto. Ho sentito dire: ‘Ti puoi dimenticare della mia esistenza’, e gli ha attaccato il telefono 2 volte!”. Questa versione dei fatti, tuttavia, non è stata confermata o smentita dai diretti interessati. Sarà vero? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare di vedere come si evolvono le cose sperando che, prima o poi, o Ida o Riccardo decidano di rompere il silenzio per raccontare quello che veramente è successo.

Ida e Riccardo lasciano Temptation Island insieme: il loro amore è di nuovo in crisi?

La pace ritrovata tra Ida e Riccardo dopo il falò di confronto a Temptation Island potrebbe oggi essere stata messa a rischio. Come anticipato sopra, però, sia la dama che il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla segnalazione pubblicata da Gossip Tv Official.