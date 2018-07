Ida e Riccardo, lui in lacrime: la dichiarazione d’amore prima del falò

Riccardo Guarnieri in lacrime a Temptation Island: la forte dichiarazione per Ida Platano

Riccardo Guarnieri si è lasciato andare, dopo aver visto un filmato su Ida Platano a Temptation Island. L’ex cavaliere di Uomini e Donne non è riuscito a trattenere le lacrime. Ma non solo, l’uomo ha anche fatto una dichiarazione molto forte per Ida. Scendendo nel dettaglio, Riccardo ha dichiarato che il suo desiderio è quello che Ida sia la mamma dei suoi figli. Una confessione molto importante quella del Guarnieri di fronte a tutti gli altri fidanzati del reality e davanti a Filippo Bisciglia. Nonostante queste parole, Riccardo ha anche ammesso di non aver trovato giusti diversi atteggiamenti tenuti dalla fidanzata. Ida non sta vivendo questa esperienza nel migliore dei modi e si è fatta più volte consolare da uno dei tentatori, senza mai andare oltre. Il suo sguardo, infatti, è sempre apparso perso nel vuoto. L’unico pensiero di Ida è Riccardo, ma il comportamento di quest’ultimo l’ha delusa parecchio. Ora anche il Guarnieri ha confessato di non essere felice dell’atteggiamento della Platano.

Riccardo Guarnieri sorprende il pubblico e si lascia andare a una dichiarazione d’amore per Ida Platano prima del falò

“Ida è la donna della mia vita, voglio avere dei figli con lei. Comunque andrà io continuerò a portarle rispetto, anche in futuro”. Così Riccardo ha lasciato tutti senza parole dopo aver visto il filmato sulla Platano. Quando è tornato nel villaggio dei fidanzati, il Guarnieri ha mostrato tutta la sua rabbia colpendo ripetutamente gli oggetti presenti nella casa e in giardino. Una tentatrice l’ha raggiunto per consolarlo. “Sento che mi sta sfuggendo qualcosa dalle mani. Quel qualcosa è Ida”, ha confessato Riccardo alla ragazza. Dopo di che, il Guarnieri si è lasciato andare sorprendendo il pubblico. L’ex cavaliere del Trono Over non ha potuto più trattenere le lacrime.

Riccardo e Ida a Temptation Island: entrambi in lacrime

Intanto, Ida nel villaggio delle fidanzate ha mostrato tutto il suo dolore per i filmati del suo compagno a cui ha dovuto assistere. In suo aiuto è anche giunta sull’isola Gemma Galgani. La Platano si è mostrata convinta del fatto di volere stare insieme al Guarnieri, ma il suo comportamento continua a deluderla.