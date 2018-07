Gemma Galgani a Temptation Island: ma qualcosa non quadra

Gemma Galgani a Temptation Island per Ida Platano: ma il pubblico non apprezza

Gemma Galgani è approdata a Temptation Island, durante la seconda puntata, per sostenere la sua amica Ida Platano, ma la cosa non convince il pubblico. Le due si conosciute a Uomini e Donne e tra loro è nato un legame molto forte. Quest’anno si sono appoggiate a vicenda durante l’ultima stagione del Trono Over. Ora la Galgani non ha potuto fare a meno di andare a dare un aiuto alla sua amica. Una grande sorpresa per la Platano, che quando ha visto Gemma ha affermato: “Non potevate farmi regalo migliore”. Le due si sono strette in un forte abbraccio, durante il quale entrambe si sono lasciate andare a un lungo pianto. Ida ha confessato alla sua amica di non farcela e a questo punto la Galgani le ha chiesto di resistere, poiché ancora deve capire. Nel frattempo su Twitter i telespettatori si lasciando andare con critiche nei confronti della produzione che ha scelto proprio Gemma per consolare Ida. Molti trovano la sua entrata in scena poco convincente. La Platano non sta vivendo questa esperienza sull’isola delle tentazioni nel migliore dei modi. Infatti, Ida non è ancora riuscita a ottenere da Riccardo Guarnieri delle risposte concrete. L’ex cavaliere del Trono Over continua ad avere un rapporto molto stretto dalle tentatrici e sicuramente Ida si sarebbe aspettata di avere un altro tipo di atteggiamento.

Gemma Galgani a Temptation Island: il pubblico si scatena su Twitter

“Davvero, complimenti vivissimi alla redazione di Temptation Island per questa improvvisata di Gemma. Mai fu toccato fondo più basso di questo!” Questo è uno dei tanti Tweet che è possibile leggere dopo l’arrivo della Galgani nel reality per consolare la Platano. E ancora: “Incommentabile”. Il pubblico di Canale 5 è convinto che Gemma sia l’ultima persona che può dare consigli, visto quanto è accaduto a lei a Uomini e Donne. Intanto, Ida in lacrime ha ammesso di non riuscire più ad accettare il comportamento di Riccardo, il quale si è mostrato durante la loro relazione molto distante da suo figlio. La Platano vorrebbe vedere il Guarnieri più vicino al suo bambino e più volte l’ha ripetuto sull’isola. Eppure Riccardo continua a non dare delle conferme a Ida. “Devi farcela, perché devi capire. Ci sono passata prima io, quindi lo so. È come se fossimo due persone in una in questo momento”. Queste sono le parole che Gemma ha usato per sostenere Ida e per convincerla a continuare questa esperienza. La Platano è apparsa visibilmente provata e l’arrivo della Galgani non ha potuto che aiutarla.

Gemma Galgani consola Ida Platano ed entrambe finiscono in lacrime

“Io lo amo Gemma”, ha confermato Ida in lacrime a Gemma. La Galgani non avrebbe voluto vederla piangere, ma la Platano non è riuscita a trattenere le lacrime. “Mi manca”, ha continuato poi Ida. Non solo, Gemma ha anche fatto un regalo alla sua amica, a cui ha consegnato un pupazzo che potrà stringere ogni volta che ne avrà bisogno. L’entrata in scena della Galgani, però, non ha convinto il pubblico!