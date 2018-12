Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo Riccardo: la dedica all’amica

Uomini e Donne Over, Gemma vicina a Ida dopo la rottura con Riccardo: la dedica della Galgani sui social

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea dopo Temptation Island. I due protagonisti di Uomini e Donne, durante l’ultima registrazione del Trono Over, hanno dichiarato ufficialmente e pubblicamente di aver deciso di lasciarsi. Tra i due, però, Ida è apparsa quella più sofferente della cosa. L’ex dama del parterre femminile, infatti, ha raccontato di aver fatto di tutto fino per salvare il rapporto. Riccardo, invece, da quel che sappiamo e da quello che è emerso in trasmissione, ha affermato di non essere più innamorato di Ida e di stare già frequentando un’altra donna. Da sempre, sia a Uomini e Donne che fuori, molto vicina alla Platano è stata Gemma Galgani. Celebre è ormai la scena del suo arrivo in barca a Temptation Island in soccorso dell’amica.

Oggi, proprio quando la vita amorosa non sembra star sorridendo molto a Ida, c’ha pensato allora Gemma a rincuorare e far sorridere la donna dopo la rottura con Riccardo. La Galgani su Instagram ha infatti pubblicato una stories per la bella bresciana, dimostrando in questo modo la sua vicinanza. Una foto di Ida sorridente e una canzone: “Sei bellissima” di Loredana Bertè, così, tanto per sottolineare il suo affetto e la sua stima. Ida potrà non contare più su un fidanzato ma, per il momento, sembra avere una grande amica al suo fianco.

Uomini e Donne oggi: in puntata Ida e Riccardo annunciano di essersi lasciati

A Uomini e Donne oggi vedremo la puntata del Trono Over registrata sabato 24 novembre. In trasmissione saranno ospiti Ida e Riccardo che, come anticipato sopra, confermeranno al pubblico da casa e ai presenti in studio di aver chiuso i rapporti e di essersi lasciati.