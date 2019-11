Uomini e Donne, Oscar e Eleonora: lite e caos a Napoli nel locale, spiffero

Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora nervi tesi a Napoli. Si parla di un intervento dei buttafuori. Lo spiffero: “L’ex corteggiatrice avrebbe ammesso davanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio”. Lui sarebbe l’ex della sorella di Branzani

Da Napoli arriva uno spiffero ‘litigioso’ che parla di nervi assai tesi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. L’ex coppia sbocciata a Uomini e Donne, secondo il sito Very Inutil People, avrebbe avuto un pesante attrito in una discoteca in provincia di Napoli tanto che sarebbero intervenuti i buttafuori per riportare la calma. Ma che cosa è accaduto? E perché l’ex tronista e la toscana erano nello stesso locale? I due si sarebbero ritrovati nello stesso posto, il Nemea Village, a Cardito (NA), durante un party. Qui la Rocchini avrebbe confermato ad Oscar la sua nuova frequentazione con Nunzio. Ma le curiosità non sono finite qui: lui sarebbe l’ex di Dalila, la sorella di Branzani.

“Alle nostre orecchie sono arrivate delle voci su una presunta relazione tra l’ex corteggiatrice e Nunzio”, scrive Very inutil People che aggiunge: “Nunzio non è altro che l’ex fidanzato di… rullo di tamburi: Dalila Branzani.” Il blog sottolinea poi che sia Dalila sia Oscar avrebbero smesso di seguire su Instagram la presunta nuova frequentazione della Rocchini con la quale avrebbero messo fine a “rapporti che sembravano indissolubili”. Ammessa e non concessa tale dinamica, si arriva al caos che si sarebbe creato nelle scorse ore nella discoteca napoletana.

Uomini e Donne, il gossip: nel locale napoletano sale alle stelle la tensione tra Oscar e Eleonora

“Sembra che tra i due ci sia stata così tanta tensione che c’è stato bisogno dell’intervento dei buttafuori del locale” scrive sempre Very Inutil People. “Ci hanno riferito – prosegue il blog – che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe ammesso davanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio e, per evitare la furia dell’ex tronista Branzani e della sorella Dalila, i buttafuori abbiano dovuto scortarla fino alla sua macchina.” Sulla vicenda, al momento, i diretti interessati non si sono espressi. Lo spiffero arriva il giorno dopo che Oscar ha ammesso che l’ex stia frequentando un’altra persona da 3 mesi.