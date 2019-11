UeD Oscar, retroscena segreti su Eleonora: “Ha sentimenti per ‘altro'”

UeD Oscar Branzani, arriva l’amara verità sul rapporto con Eleonora Rocchini. I retroscena mai detti: “Da tre mesi lei ha sentimenti per ‘altro’? Inutile anche il mio perdono”

Oscar Barnzani, ex tronista di Uomini e Donne, per la prima volta mette in chiaro definitivamente in che rapporti è rimasto con Eleonora Rocchini. Chi pensava a un possibile ritorno di fiamma rimarrà con l’amaro in bocca. Dalle sue parole, infatti, emerge con evidenza che non c’è alcuno spazio per ricucire. Anche perché Branzani fa intendere, senza se e senza ma, che i sentimenti dell’ex fidanzata, da tre mesi a questa parte, sono rivolti ad ‘altro’. Una confessione secca e cruda, ma, a quanto pare, più che veritiera. Oscar, l’ha rilasciata su Instagram, rispondendo a una fan. Le sue parole sono state intercettate dal Vicolo delle News.

“Ma davvero non hai capito che da tre mesi lei ha sentimenti per ‘altro’?” Esordisce Oscar. Resta da capire a che cosa alluda con quel “Altro”, anche se non sembra peccato credere che nella vita della Rocchini ci sia una nuova frequentazione. A farlo ulteriormente pensare è quel che poi aggiunge con amarezza l’ex tronista di UeD: “Di quello che lei fa niente è rivolto a me, non sono mai stato il colore ‘verde’. Io sono il ‘nero’. Quindi basta associarmi a lei”. Branzani a questo punto ammette le sue responsabilità, ma poi affonda sull’ex: “Io mi sono preso tutte le mie responsabilità e di certo le mie non sono così gravi.” Ma non è finita qui, la confessione del giovane prosegue.

UeD, Oscar: “Io sono Oscar, lo stesso di anni fa… finiamola con commenti che non c’entrano nulla con la mia vita”

“Se volete seguirmi – scrive sempre l’ex tronista – io sono Oscar, lo stesso di anni fa! Ma ora basta con commenti inutili; è stato inutile anche il mio perdono, quindi finiamola con commenti che non c’entrano nulla con la mia vita. Grazie. Ps: rispondo a te così non mi dilungo ovunque”.