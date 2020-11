Uomini e Donne oggi, Veronica e Giovanni dopo le lettere: verità inattesa

La Ursida decide di parlare a cuore aperto al pubblico e racconta la verità riguardante il suo attuale rapporto con l’ex cavaliere del Trono Over, visto che i fan stanno ancora sperando in un ritorno di coppia

Per Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne non c’è alcuna possibilità. I fan devono mettersi con l’anima in pace, in quanto tra loro è finita definitivamente. A raccontarlo ci pensa l’ex dama del Trono Over, la quale decide di rispondere alle numerose domande del pubblico. Non potendo rispondere a tutti, si ritrova a dare un’unica risposta attraverso le Stories di Instagram. Molti, dopo la lettera che aveva fatto pubblicare sul settimanale DiPiù la scorsa settimana, credevano fosse tornato il sereno. In realtà, Veronica spiega che entrambe le lettere sono state scritte a ottobre, ma pubblicate dopo dalla rivista.

Prima è arrivata la lettera di Giovanni, che ha parlato a cuore aperto a Veronica, pubblicamente. Dopo di che, la Ursida ha dato la sua risposta. Le loro parole avevano fatto sperare i fan in un ritorno di coppia, ma questo non è accaduto. Da quando le lettere sono state scritte è passato molto tempo, spiega Veronica. Nel frattempo hanno smesso addirittura di sentirsi. La Ursida fa sapere che non ci sarà una riappacificazione tra loro. “Mai dire mai, ma al momento proprio no, non è possibile perché ognuno ha preso la proprio strada”, dichiara in queste ultime ore l’ex dama del Trono Over. Confessa che purtroppo è andata così e che non si sentono più: “Abbiamo perso i contatti tra di noi”.

Veronica ci tiene a ringraziare tutti coloro che li hanno sempre sostenuti e ammette che a causare la rottura è stata l’incopatibilità caratteriale, che poi ha generato altre problematiche. Ma il pubblico, ormai da mesi, si chiede come mai questa coppia non ha avuto il confronto di fronte alle telecamere. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori pensavano che avrebbero rivisto Veronica e Giovanni in studio per spiegare cos’è accaduto tra loro in questi mesi. I due non sono mai entrati nel cuore degli opinionisti.

Gianni Sperti ha sempre avuto dei forti dubbi nei loro confronti. In particolare, si è detto convinto del fatto che i due stessero già insieme e che avessero un accordo per continuare a stare sotto le telecamere. Qualche settimana fa, durante una discussione con Aurora Tropea, l’opinionista è tornato sulla questione ribadendo il suo pensiero. Gianni si è detto certo del fatto che la dama abbia appoggiato Veronica e Giovanni nei loro racconti, in quanto amica della prima.