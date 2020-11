Uomini e Donne, Veronica scrive a Giovanni: “Assurda gelosia”, e sull’ex…

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno messo fine alla loro relazione, dopo aver lasciato Uomini e Donne senza troppe certezze. In breve tempo è arrivata la rottura e qualche settimana fa, l’ex calciatore napoletano ha deciso di condividere su Di Più una lettera per l’ex dama del Trono Over, attraverso la quale l’ha accusata di aver tradito la sua fiducia. Non solo, Longobardi ha chiesto proprio con questo lungo messaggio a Veronica di riprovarci. A causare la rottura sarebbe stata la forte gelosia che Giovanni nutre nei confronti della Ursida e oggi a parlarne ci pensa proprio lei. Con una lunghissima lettera sul settimanale, Veronica svela tutti i dettagli della loro rottura e fa una precisa richiesta all’ex cavaliere. A oggi non può negare che Giovanni sia per lei uno degli uomini più importanti della sua vita. Ricorda ogni dettaglio della prima fase della loro conoscenza, avvenuta durante la scorsa stagione del programma di Maria De Filippi.

La 38enne è pronta a fare chiarezza e dichiara con sicurezza che è stato Giovanni, a un certo punto, a decidere di mettere fine alla loro relazione. “Menti sapendo di mentire”, fa presente la Ursida, che spiega nel dettaglio cosa è accaduto. Come aveva già rivelato l’ex cavaliere, a causare la rottura è stata la presenza dell’ex fidanzato di Veronica. Longobardi l’ha accusata di essersi rivista con l’uomo in questione di nascosto. Oggi la 38enne ammette che effettivamente si sono davvero sentiti e visti, ma per un motivo ben preciso. L’ex fidanzato è arrivato a Roma per lavoro e proprio qui ha scoperto di avere il Coronavirus. Pertanto, è stato costretto a restare chiuso all’interno di una stanza ammobiliata, senza avere contatti con nessuno e senza avere la possibilità di ricevere aiuto dall’esterno, visto che nella Capitale non ha nessuno, se non Veronica.

Proprio per questo motivo, Veronica ha deciso di aiutarlo, facendogli recapitare la spesa e le medicine: “Mi è sembrato giusto e lo rifarei. Però, purtroppo, è una cosa che tu non hai capito”. La Ursida racconta di aver visto l’ex solo una volta, quando è risultato negativo al Covid-19. L’uomo in questione avrebbe poi spiegato più volte a Giovanni di aver rivisto Veronica solo per ringraziarla. Secondo l’ex dama, Giovanni non avrebbe mai avuto nulla da temere dal suo ex, in quanto per lui non prova nulla.

Ma a detta di Veronica, Giovanni avrebbe timore a fidarsi delle persone e a lasciarsi andare, a causa di quanto accaduto nel suo matrimonio, che l’ha ferito profondamente. La Ursida ammette che, quando ha lasciato UeD, era convinta che Longobardi fosse la persona giusta, poiché era da tanto che non provava qualcosa di così forte.

“Io ti avrei voluto al mio fianco e non riesco a non dirti che tuttora ti vorrei con me. Che mi manchi. Nemmeno quando il mese scorso sono stata sottoposta a una delicata operazione ho smesso di pensarti. […] Mi scrivi che ti manco, sempre che il tuo interesse sia sincero e non motivato dal volere apparire su un grande giornale. […] Non posso più tollerare la tua assurda gelosia, devi smetterla di guardarmi con sospetto”.

Dunque, sembra proprio che Veronica sia pronta a tornare insieme a Giovanni, ma dovrebbero ripartire da zero. Sicuramente si aspetta dal Longobardi che abbassi i suoi muri e che inizi a fidarsi di lei. Ora la Ursida attende la prima mossa dell’ex cavaliere, da cui si aspetta un gesto da ‘uomo’.