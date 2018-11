Uomini e Donne oggi: Mara va via, Luigi scopre Irene, verità su Giulia

Oggi Uomini e Donne: Mara abbandona il trono, l’ex di Giulia chiama in studio, Luigi smaschera Irene

Altra puntata movimentata per il Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte subito dall’affaire Mara Fasone. Maria De Filippi comunica a tutti i presenti in studio che verrà tolto un trono poiché la bella siciliana ha deciso di abbandonare la trasmissione. La conduttrice spiega che la ragazza non si sentiva molto a suo agio e ha preferito lasciare tutto. Gianni e Tina sono convinti che la donna abbia sempre avuto un uomo fuori dal programma e che ormai questa cosa sia diventata quasi di moda. In ogni caso, la presentatrice e la redazione non danno altre spiegazioni. I corteggiatori vanno perciò via, ma uno in particolare chiede il numero della Fasone per poterle parlare senza le telecamere.

Passiamo poi alle esterne di Luigi con Irene e Antonella. Con la prima si passeggia per le vie di Roma. I due sono molto complici e insieme sembrano stare davvero bene. Tornati in studio, Mastroianni fa alcune domande molto personali alla corteggiatrice, chiedendole anche delle sue storie d’amore passate. La ragazza rivela di essere stata insieme ad un uomo più grande di lei di 19 anni. La conduttrice manda poi in onda un altro pezzo di esterna, dove vediamo la giovane donna dichiarare che non è interessata ai social, ai followers e al business e che potrebbe eliminare il suo profilo Instagram nell’immediato. In puntata, il tronista siciliana porta però degli screen del profilo di Irene prima e dopo l’esterna con lui. A quanto pare, la corteggiatrice ha cancellato alcune foto e ha anche eliminato alcuni followers. Come mai?! In studio si discute a lungo sulla questione.

Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Giulia chiama Lorenzo, Andrew resta per Teresa

Lorenzo è uscito di nuovo con Giulia. La loro esterna è stata molto dolce e vediamo anche il tronista chiedere alla sua corteggiatrice di non far arrivare più segnalazioni su di lei. Una volta tornati in studio, la redazione comunica che è al telefono l’ex fidanzato di cui si è tanto parlato nelle varie puntate. Il giovane rivela di essere stato insieme alla corteggiatrice fino al 24 Settembre. Riccardi si arrabbia, ma allo stesso tempo pare credere ala versione della ragazza. Teresa ha portato fuori Andrew e Luca Daff e non è riuscita ad avere alcun chiarimento con Antonio. Andrea Dal Corso ha deciso di restare a corteggiare la Langella. Maria comunica che la scelta dell’ex tentatore è arrivata prima che si sapesse dell’abbandono di Mara.