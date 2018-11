Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo e Giulia si conoscono? La verità

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia nascondono qualcosa? Tutta la verità di Maria sul tronista

Non convince per niente l’atteggiamento di Lorenzo e Giulia. Tutti, in studio, hanno iniziato a farsi qualche domanda sui due giovani di Uomini e Donne. Il tronista continua a ricevere segnalazioni sulla sua corteggiatrice ma, nonostante ciò, ancora non l’ha mandata a casa. Maria De Filippi pare essersi stancata dei continui battibecchi tra Riccardi e la ragazza. Dopo la puntata in onda oggi, 8 Novembre 2018, dove lui insulta pesantemente lei, la padrona di casa decide di mettere le cose in chiaro nel corso delle puntate che verranno trasmesse nei prossimi giorni. Vi anticipiamo infatti che arriveranno delle nuove e compromettenti segnalazioni.

Lorenzo e Giulia fanno una nuova esterna e insieme sembrano stare benissimo, come se si conoscessero ormai da diverso tempo. Gianni, Tina e Mario non riescono a credere che siano due completi estranei. Il tronista nega di aver conosciuto la corteggiatrice al di fuori dello studio, ma il dubbio resta. Intanto, durante una delle registrazioni del Trono Classico, l’ex fidanzato di lei chiama la redazione del programma. Il giovane racconta che si sono sentiti fino a non molto tempo fa e svela una versione completamente diversa da quella raccontata dalla donna. Alla fine, Riccardi si arrabbia con lei e tornano a discutere. Dopo una lunga e inutile lite, Maria De Filippi perde le staffe e racconta a tutti quello che il giovane di Milano ha fatto alle spalle di tutti gli autori della trasmissione.

Uomini e Donne: Maria smaschera Lorenzo, Giulia non convince nessuno

Stanca di vedere Lorenzo attaccare Giulia, senza però eliminarla, Maria racconta al pubblico quello che Riccardi ha fatto fuori dal programma. Il tronista era interessato ad una ragazza e ha chiesto alla redazione di chiamarla, ma lei si è rifiutata di andarlo a corteggiare. Non soddisfatto della risposta di lei, il giovane è andato a cercare in un ristorante di Milano senza telecamere e senza avvertire nessuno. Raccontando tale dettaglio, la padrona di casa pare abbia voluto invitare il diretto interessato a placare gli animi contro Giulia. In tutto ciò, in studio è arrivata anche la segnalazione di una foto un po’ particolare sulla corteggiatrice e che la conduttrice non ha voluto mostrare sul led presente in studio. Insomma, tutta questa storia potrebbe iniziare a puzzare di bruciato molto presto. Staremo a vedere!