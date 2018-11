Uomini e Donne news, Luigi: amara scoperta sulla corteggiatrice Irene

News Uomini e Donne, Luigi Mastroianni deluso da Irene: una scoperta che non piace

Irene è arrivata da poco nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Luigi. Il tronista siciliano pare essere rimasto decisamente colpito di fronte la bellezza della ragazza, tant’è che l’ha portata immediatamente in esterna. In ogni caso, non è oro tutto quel che luccica. Il giovane ha fatto un’amara scoperta sul conto della corteggiatrice. L’ultima arrivata del Trono Classico pare essersi lasciata andare a qualche movimento social che il bel siciliano ha immediatamente notato, tanto da portarne le prove in studio. Nella prima esterna, la diretta interessata dichiarò di non essere interessata alla popolarità, ai social e ai followers. Subito dopo quell’uscita, però, la corteggiatrice pare si sia solo preoccupata di eliminare alcune foto dal suo Instagram, smettendo anche di seguire delle persone in particolare. Ma come mai?! Mastroianni ha chiesto spiegazioni.

Irene cerca di dare una spiegazione sensata su quanto emerso dal suo profilo Instagram. La giovane donna dice che la mossa di eliminare foto e fare pulizia di followers è una cosa che ha sempre fatto, anche quando si lasciava con i suoi ex. In ogni caso, Luigi stenta a crederla. Il tronista crede piuttosto che la corteggiatrice sia interessata al business, a differenza di quello che invece ha dichiarato nella scorsa registrazione. Nonostante lei continui a negare e a dichiarare di essere arrivata nel programma solo per conoscere lui, Mastroianni non riesce a fidarsi. Subito dopo, lui la raggiunge in camerino. I due parlano e discutono su quanto accaduto.

Uomini e Donne: Luigi non crede più a Irene, ma la perdona

Nelle puntate in onda nei prossimi giorni, sempre su Canale 5, vediamo Irene tornare in studio per Luigi. Il tronista ammette di aver perso fiducia nei confronti della ragazza, ma nonostante ciò decide di continuare a portarla fuori. Dopo averla vista piangere in camerino, il siciliano ha scelto di darle un’altra possibilità e di vedere come andrà a finire tra loro.