Uomini e Donne oggi: nuova tronista, due ospiti speciali e lacrime

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia in studio, Giulia Cavaglia nuova tronista

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Angela. La giovanissima tronista ha chiesto alla redazione di far arrivare in studio una vecchia conoscenza. La ragazza è rimasta piacevolmente colpita da un ex corteggiatore di Teresa Langella, ovvero Luca Daffrè. Il giovane arriva senza saperne il motivo e alla fine scopre che è stata la Nasti a chiamarlo per chiedergli se avrebbe avuto piacere a conoscerla. Lui ammette di non essere rimasto colpito da lei e di non aver apprezzato in toto il suo video di presentazione. Ciò nonostante, alla fine, decide di provare a conoscerla un po’ di più e di capire se possa fare per lui.

Angela Nasti ha portato fuori tre ragazzi, tra cui Andrea e Manuel. Il secondo non piace assolutamente a Tina Cipollari che in studio lo attacca per i suoi modi di fare. Il giovane stuzzica più volte il rivale e la tronista lo invita a concentrarsi un po’ di più su di lei e non sugli altri corteggiatori. L’uscita con Andrea è andata benissimo. Nonostante lui non abbia colpito la donna per il suo aspetto fisico, pare la stia conquistando facendola ridere sempre di più. Maria De Filippi fa entrare Giulia Cavaglia e successivamente arriva anche Lorenzo Riccardi. I due si confrontano e la padrona di casa rivela alla non scelta di volerle dare il trono. Lei accetta e poi entra in studio anche Claudia Dionigi.

Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia al settimo cielo

Lorenzo e Claudia raccontano come stanno andando le loro prime settimane da fidanzati e entrambi sembrano esserne entusiasti. Sia Riccardi che la Dionigi ammettono di essere innamorati e di essersi trovati meglio di quanto potevano immaginare. Alla fine, Riccardi ammette di essere anche felice per Giulia riguardo alla possibilità che le è stata data di sedersi sul trono e trovare la sua possibile anima gemella.