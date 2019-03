Uomini e Donne gossip, Lorenzo sorprende Claudia: parole inaspettate

Gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: le parole di Riccardi sorprendono la Dionigi e non solo

Sono senza dubbio la coppia più bella ed amata di questa nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno conquistato davvero tutti. Una volta fatta la scelta al castello, i due non si sono mai separati. Dopo la messa in onda della speciale puntata in prima serata, entrambi sono tornati ad aggiornare quotidianamen i loro numerosissimi followers. Nelle ultimissime ore, l’ex tronista di Milano ha lasciato di nuovo senza parole la sua fidanzata e non solo. Il ragazzo si è infatti lasciato andare ad uno speciale e inaspettato messaggio per la dolce giovane donna di Latina.

Dopo i giorni trascorsi sempre insieme tra Latina, Napoli e Milano, i due si sono divisi. Claudia ha lasciato la città di lui ed ha preso il treno per tornare a casa. A pochissime ore dalla loro separazione, entrambi hanno fatto sapere di sentire già la mancanza dell’altro/a. Riccardi ha poi lasciato un dolcissimo e speciale commento sotto l’ultima foto apparsa sul profilo Instagram di lei. Lorenzo scrive: “Era da tempo che non avevo questi occhi.” Effettivamente, nello scatto appena citato si vede un Riccardi sorridente, sereno e con gli occhi illuminati da una luce diversa dal solito. Di fronte alle parole del suo amore, la Dionigi non ha potuto fare a meno di rispondere. “Quanto stai cambiato di carattere amore mio.”

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo la scelta: amore a gonfie vele

A quanto pare, al di fuori dello studio di Uomini e Donne, le cose tra Lorenzo e Claudia vanno alla grande, forse anche meglio di come si pensava. I due stanno mostrando di essere, non solo fortemente innamorati, ma di essere anche fatti l’uno per l’altra. Al momento, l’ex corteggiatrice di Latina ha dovuto lasciare da solo il suo uomo, ma semza dubbio torneremo a rivederli insieme molto presto.